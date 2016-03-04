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В Приморье "дальневосточные гектары" будут выделять на границе с Китаем

4 марта 2016, 18:03
А вот в Хабаровском крае нашли почти миллион бесплатных гектаров

В рамках программы по предоставлению бесплатных «дальневосточных гектаров» для россиян в Хабаровском крае определили участки для 926 770 потенциальных переселенцев. Из них около 0,915 млн гектаров — леса, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В Хабаровском крае в рамках программы по предоставлению бесплатного «дальневосточного гектара» для переселенцев готовы предоставить до 0,915 млн га лесов и еще 11 400 га земель бывших совхозов, пишут «Ведомости». Всего воспользоваться возможностью получить землю в этом регионе смогут 926 770 человек.

Как рассказал изданию представитель Минвостокразвития, ведомство утвердило список из девяти пилотных районов, где планируется начать раздачу бесплатных «дальневосточных гектаров». Раздавать землю должны с 1 мая. Однако из них только в Хабаровском крае подсчитали, сколько земель готовы отдать переселенцам. В других регионах пока лишь определены муниципальные округа, уточняет издание.

В Приморье, Еврейской автономной области и Амурской области выделять землю предлагается в приграничных с Китаем районах. На Чукотке — в Анадырском районе, в Магаданской области — на берегу Охотского моря.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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