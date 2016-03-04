В Приморье "дальневосточные гектары" будут выделять на границе с Китаем

Как рассказал изданию представитель Минвостокразвития, ведомство утвердило список из девяти пилотных районов, где планируется начать раздачу бесплатных «дальневосточных гектаров». Раздавать землю должны с 1 мая. Однако из них только в Хабаровском крае подсчитали, сколько земель готовы отдать переселенцам. В других регионах пока лишь определены муниципальные округа, уточняет издание.