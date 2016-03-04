Владивосток ждет погодный "армагеддон"

Завтра, 5 марта, во Владивостоке ожидается ухудшение погодных условий, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу администрации Владивостока.
Днём и вечером 5 марта во Владивостоке ожидаются сильные осадки (преимущественно в виде дождя) с количеством 15-30 мм за 12 часов и менее при юго-восточном ветре 23-28 м/с. В период с 5 по 6 марта на дорогах ожидается гололедица.
Все силы жизнеобеспечения города приведены в режим повышенной готовности. Спецтехника МУПВ «Дороги Владивостока» заблаговременно выйдет на основные места базирования, а с момента начала снегопада начнется уборка снега с городских магистралей и обработка опасных участков противогололёдными материалами.
Администрация Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой быть внимательными за рулём, а в случае ухудшения погодных условий и метели по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Автомобилистов просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части, так как это существенно мешает работе снегоуборочной техники.
Управляющим компаниям, ТСЖ, руководителям предприятий и организаций напоминают о том, что необходимо вовремя позаботиться об уборке последствий циклона на вверенных территориях.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.