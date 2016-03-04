Владивосток ждет погодный "армагеддон"

Администрация Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой быть внимательными за рулём, а в случае ухудшения погодных условий и метели по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Автомобилистов просят не оставлять свои транспортные средства на проезжей части, так как это существенно мешает работе снегоуборочной техники.