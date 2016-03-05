Ким Чен Ын приказал подготовить ядерное оружие к "немедленному использованию"

Приказ о подготовке ядерного оружия к немедленному использованию отдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он также заявил, что Северная Корея пересмотрит военную стратегию и будет готова нанести превентивный удар. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на многочисленные сообщения в СМИ.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился подготовить ядерное оружие страны к использованию в любой момент. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на государственное информационное агентство КНДР.
Глава республики добавил, что Северная Корея пересмотрит свою военную стратегию, чтобы быть готовой нанести превентивный удар.
Пентагон немедленно отреагировал на сообщения о приказе лидера КНДР. «Мы призываем КНДР воздержаться от провокационных действий, которые усиливают напряженность, и вместо этого сосредоточиться на выполнении своих международных обязательств», — заявил представитель Пентагона Билл Урбан.
Напомним, 2 марта Совбез ООН единогласно принял «самый жесткий за 20 лет» пакет санкций против КНДР в связи с ее ядерной программой и пуском ракеты. Новые ограничения включают, в частности, обязательный досмотр грузов, направляющихся в Северную Корею или из нее, запрет на продажу и поставки стрелкового оружия и легких вооружений. Также новые меры предполагают высылку всех дипломатов, которые вовлечены в «незаконную деятельность», постановил СБ ООН.
В январе Северная Корея объявила об успешном испытании водородной бомбы. Как отметил тогда Пхеньян, КНДР не применит ядерное оружие, если не будет нарушен его государственный суверенитет. Через месяц Северная Корея сообщила и об успешном запуске ракеты, которая вывела на орбиту спутник Kwangmyongsong 4 («Яркая звезда-4»), предназначенный для слежения за Землей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.