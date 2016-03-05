Ким Чен Ын приказал подготовить ядерное оружие к "немедленному использованию"

Напомним, 2 марта Совбез ООН единогласно принял «самый жесткий за 20 лет» пакет санкций против КНДР в связи с ее ядерной программой и пуском ракеты. Новые ограничения включают, в частности, обязательный досмотр грузов, направляющихся в Северную Корею или из нее, запрет на продажу и поставки стрелкового оружия и легких вооружений. Также новые меры предполагают высылку всех дипломатов, которые вовлечены в «незаконную деятельность», постановил СБ ООН.