Человечеству грозит новая напасть

Недавние исследования показали, что 4 миллиарда людей живут с острой нехваткой воды в течение одного месяца каждый год, а 1,5 миллиарда живут в таких условиях все время. Полученные представителями NASA результаты, во-первых, ставят перед политиками и учеными проблему ликвидации водного неравенства, а во-вторых, открывают широкую дискуссию о том, как изменится экономика полноводных и засушливых регионов в будущем и станет ли вода торгуемым ресурсом подобно ценным металлам или углеводородам. Нельзя также исключать, что чистая вода может стать предметом обострения территориальных споров и причиной локальных вооруженных конфликтов.