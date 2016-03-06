Чтобы выйти замуж, женщинам Приморья нужно ехать в село

По данным органов ЗАГС, за прошедший год в Приморье было зарегистрировано 17,1 тыс. браков (на 5,5% меньше, чем в 2014-м) и 9,6 тыс. разводов (на 14% меньше). При этом на 1000 заключенных браков пришелся 561 развод (в 2014-м - 616). Работой, в целом, удовлетворены В 2015 году средняя численность безработных женщин в крае составила 34,3 тысячи (47% всех безработных), а средний возраст - 39 лет. Представительницам слабого пола сложнее, чем мужчинам, найти работу: работодатели предпочитают заполнять свободные вакансии мужчинами. Особенно остро это ощущают женщины предпенсионного возраста и имеющие маленьких детей. За год в государственные службы занятости населения Приморского края обратились в поисках работы 32,5 тыс. женщин, из которых 18.5 тыс. (57% обратившихся) нашли работу. Правда, зарплата, получаемая ими, зачастую значительно уступает заработку среднестатистического приморского мужчины. По данным выборочного обследования в среднем они получают меньше мужчин в 1,4 раза. Как показало Комплексное наблюдение условий жизни населения в Приморском крае, 78% респондентов имеют профессию, подтвержденную дипломом, но лишь 53% среди них работают по полученной специальности, 9% - работают по близкой специальности, а у 38% место и должность вовсе не соответствуют полученной специальности. Любопытно, что при этом 70% женщин профессионально удовлетворены своей работой и получают моральное удовольствие, 82% вполне устраивают выполняемые обязанности и условия труда, 79% ценят работу за надежность, но вот уровнем зарплаты довольны лишь 34% женщин-респондентов. Кроме того, 1% женщин оценили свою работу как очень тяжелую, 2% назвали ее тяжелой, 47% - средней тяжести, и 50% - легкой. Постоянное нервное напряжение на рабочем месте испытывают 23% жительниц края, а воздействие вредных производственных факторов - 21% .Тем не менее, 9% женщин, имея основную работу, успевают подрабатывать. 77 кило хлеба в год Выборочное наблюдение рациона питания населения показало, что постоянно завтракают перед выходом на работу или учебу 71% приморских женщин, не завтракает - 7%. При этом - 73% принимают горячую пищу несколько раз в день, а 26% делают это не чаще раза в день. В среднем на одну женщину в год приходится 77 кг хлебных продуктов, 75 мяса и мясопродуктов, 248 кг молока и молочных продуктов, 178 яиц, 92 кг овощей и бахчевых - 92 кг. При этом женщины потребляют 92 кг фруктов и ягод (на 5 кг больше, чем мужчины) и в восемь раз меньше алкогольных напитков, чем мужчины. Информацию о здоровом питании 46% женщин края получают из СМИ, 68% - из специальных выпусков теле- и радиопередач, на специальных интернет-сайтах, 14% - от лечащего врача и 19% - от родственников или знакомых. Федеральный срез Результаты обследований подведены и в целом по России. Так, в 2015 году 53% опрошенных женщин в возрасте от 18 до 50 лет, воспитывая детей до 18 лет, участвовали в непрерывном образовании: 33% занимались самообразованием, 21% - дополнительным обучением на работе, а 16% посещали мероприятия просветительского характера 16%.