Коммунальщики решили добить бизнес в кризис

— Такие проблемы (выставление счетов позже, чем оказываются услуги) могут возникнуть в любой сфере оказания услуг, где объем потребления определяется по факту их оказания за определенный период. На мой взгляд, решение проблемы лежит в правильном толковании закона, а именно в отсутствии права на начисление таких процентов до тех пор, пока плательщику неизвестен объем денежных обязательств, который он должен выполнить. Применительно к рассматриваемой ситуации: до тех пор, пока ресурсоснабжающая организации не выставит счет, потребитель энергии не должен платить проценты по статье 317.1 ГК, — говорит Лаврухина.