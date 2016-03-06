Курса доллара может упасть до 63 рублей

Накануне старший стратег Sberbank CIB Владимир Пантюшин предупредил, что уже этой весной доллар может подорожать до 80–82 руб. Ослабление рубля, по словам эксперта, может быть спровоцировано новым циклом снижения цен на нефть, начало которого не следует исключать уже во втором квартале 2016 года.«В этом случае рубль снова начнет падать. Но мы не ожидаем, что доллар укрепится далеко за 80–82 руб.», — сказал он.