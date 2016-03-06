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Курса доллара может упасть до 63 рублей

6 марта 2016, 10:10
Кризис на рынке нефти, похоже, прошел свое дно
Сюжет
В России

В 2017–2018 годах курс доллара может снизиться до 63–65 руб. при условии, что цена на нефть в этот же период будет колебаться в диапазоне $50–55 за баррель, полагает зампредседателя Внешэкономбанка Андрей Клепач, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В то же время он предупредил, что в текущем году средняя цена нефти, по оценке Внешэкономбанка, составит порядка $35, а в лучшем случае — около $40 за баррель, пишет РБК.

В этой ситуации курс доллара к концу 2016 года должен составить, по словам Клепача, около 72 руб. за доллар, среднегодовой курс — около 75 руб.

Накануне старший стратег Sberbank CIB Владимир Пантюшин предупредил, что уже этой весной доллар может подорожать до 80–82 руб. Ослабление рубля, по словам эксперта, может быть спровоцировано новым циклом снижения цен на нефть, начало которого не следует исключать уже во втором квартале 2016 года.«В этом случае рубль снова начнет падать. Но мы не ожидаем, что доллар укрепится далеко за 80–82 руб.», — сказал он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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