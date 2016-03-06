Малому бизнесу хотят резко повысить налоги

Первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин считает, что никаких повышений (обязательных платежей для малого бизнеса) быть не должно. «Эти деньги нужно оставлять в распоряжении предприятий и граждан, а не изымать их в фонды, это очень несвоевременно», — говорит он. По его мнению, пострадают самые небольшие предприятия, которые только начали свой бизнес. Предприниматели и так чувствуют себя не очень хорошо, «задумываются, стоит ли продолжать бизнес и оставаться в России», а тут предлагается новая нагрузка, сетует он.