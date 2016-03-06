Существование 80% россиян признано нецелесообразным для экономики

Ущербный во всех без исключения аспектах курс на накопление призрачных “стабфондов” вместо вложения этих средств в развитие отечественных производств был взят далеко не сейчас. Это произошло в самом начале “тучных нулевых”, в эпоху премьерства Касьянова. И продолжалось все последующие годы под мудрым руководством министра финансов А. Кудрина. Именно эти люди и их окружение — основоположники разрушительной доктрины, окончательно посадившей Россию на острие “нефтяной иглы”.