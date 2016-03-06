Только дальневосточники смогут увидеть солнечное затмение 9 марта

Жители Дальнего Востока единственные в России смогут увидеть одну из фаз полного солнечного затмения 9 марта 2016 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт Московского планетария.
«Частные фазы затмения будут видны на юго-востоке Азии, в Австралии и Океании. На тихоокеанском побережье России можно будет увидеть очень малые частные фазы затмения. Наибольшая фаза, доступная для наблюдений с территории России, будет наблюдаться с южных Курильских островов», - говорится в сообщении.
В Южно-Курильске Луна закроет чуть больше десятой части Солнца. Частные фазы также смогут увидеть жители Приморья, Камчатки и Сахалина.
Отмечается, что полное затмение Солнца начнется на восходе в 3:16 (мск) в северо-восточной части Индийского океана, недалеко от острова Суматра. Длительность полной фазы затмения составит одну минуту 31 секунду.
После чего лунная тень начнет свое движение на восток и пройдет по Тихому океану, а закончит свой путь к северу от Гавайских островов в 6:38 (мск). Наибольшая фаза затмения наступит в 4:57 (мск), ее продолжительность достигнет четырех минут девяти секунд. Она будет видна в Восточно-Марианской котловине, это район Каролинских островов.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.