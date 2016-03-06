Только дальневосточники смогут увидеть солнечное затмение 9 марта

После чего лунная тень начнет свое движение на восток и пройдет по Тихому океану, а закончит свой путь к северу от Гавайских островов в 6:38 (мск). Наибольшая фаза затмения наступит в 4:57 (мск), ее продолжительность достигнет четырех минут девяти секунд. Она будет видна в Восточно-Марианской котловине, это район Каролинских островов.