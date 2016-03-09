Бизнес-гороскоп на неделю: Найдутся такие, кто захочет погладить Скорпионов

Гороскоп со 9 по 14 марта от Деловой газеты "Золотой Рог" и портала Ignio Овен. Ваше финансовое положение сейчас не блестяще. К сожалению, ваши желания не всегда могут совпасть с вашими возможностями. Особенно в понедельник вы можете почувствовать нехватку денежных средств. Однако к четвергу ситуация улучшится. Телец. В первой половине недели вероятны денежные поступления. В четверг не исключены проблемы из-за неточностей, допущенных в деловых бумагах ранее. В пятницу удачно сложатся деловые переговоры, легко наладятся нужные вам контакты. Близнецы. Близкие порадуют вас приятными и дорогими подарками к празднику. Ваше финансовое положение вполне стабильно. К тому же в четверг ожидаются новые денежные поступления. Рак. В начале недели вероятны некоторые финансовые затруднения. Однако ваше положение скоро улучшится. К тому же звезды говорят, что многие траты готов с вами разделить ваш любимый человек. Лев. Деньги будут, жаловаться на безденежье вам точно не стоит. Но много тратить или давать крупные суммы в долг не следует, скорее всего, это не будет оправдано. Прислушайтесь к голосу разума - и не относитесь к рабочим вопросам с излишней легкостью. Дева. В понедельник старайтесь не попасться на умелый рекламный ход, иначе потом будете сокрушаться по поводу бесполезности своего приобретения. Не отказывайтесь от нового источника доходов, даже если придется немало работать. Весы. Похоже, вас ждет серьезный разговор с начальством. Держитесь уверенно и по-деловому. Возможно, во второй половине недели появится шанс улучшить материальное положение. В субботу будут удачны покупки для всей семьи. Скорпион. Для сделок и договоров наиболее благоприятен вторник. Среда - удачный день для совершения запланированных покупок. В четверг можно ожидать похвалу от начальства и дополнительную премию. Ваши идеи поддержат и помогут реализовать. Стрелец. В понедельник и четверг деловая активность принесет практические результаты, но это потребует от вас сдержанности и контроля над эмоциями. В среду ситуация может совершенно неожиданно столкнуть вас с соблазнами, так что вам будет трудно удержаться от существенных трат. Суббота удачна для покупок и приобретений. Козерог. Удачная командировка во вторник благоприятно отразится на вашем финансовом положении. Однако будьте внимательны, берегите свой кошелек. Вашим родственникам может понадобиться от вас материальная помощь. Водолей. Заключение договоров лучше перенести на вторую половину недели, тогда некоторые нюансы прояснятся. В среду и четверг есть вероятность улучшения финансового положения. В коллективе лучше сохранять деловые отношения и не пытаться стать друзьями. Рыбы. Ваше финансовое положение может улучшиться благодаря неким скрытым источникам дохода, и лучше, чтобы посторонние об этом не знали. В среду и в пятницу вероятны удачные деловые встречи, которые откроют перед вами новые возможности. Гороскоп предоставлен сайтом Ignio. Газета «Золотой Рог», Владивосток.