Очередное крабовое дело "доползло" до суда

Громкое уголовно-экономическое дело, связанное с дележом крабовых ресурсов, рассматривается в Ленинском суде Владивостока. Правда, еще несколько лет назад это был арбитражный спор, в котором одна компания пыталась доказать, что нынешние владельцы получили бизнес мошенническим путем, пишет Деловая газета «Золотой Рог». По сути, громкое уголовное дело уже полностью было исследовано арбитражным судом несколько лет назад. Все началось в 2007 году, когда предприниматель Сергей РО решил продать компанию «Марин-Юнион» известному в рыбацкой среде «крабовому трио»: президенту американской компании Global Fishing Аркадию ГОНТМАХЕРУ и его партнерам из российского холдинга «Восточные рыбные ресурсы» (ВРР) – Азизу ЭМБАРЕКУ и гражданину Германии Сергею ДАРМИНОВУ. Покупатели предложили цену в размере $3,6 млн (87 млн рублей). Причем особого ажиотажа эта рядовая сделка не вызывала. Ведь все понимали, что таким образом крупные держатели крабовых квот увеличивали ресурсный потенциал масштабного холдинга. Примечательно, что и сама сделка никакого криминального отягощения не получила. Стороны несколько месяцев готовили проект договора, согласовывая разночтения, затем продавец его подписал, передал покупателю, тот поставил свою визу и закрыл денежный вопрос. Но новые собственники в лице ООО «Фирма ТехФерн» владели компанией недолго. Вскоре на всю страну прогремело резонансное крабовое дело, в котором силовики нанесли «смертельный удар» по браконьерскому крабовому бизнесу. В результате спецоперации Аркадия Гонтмахера и его партнеров, в числе которых был и Азиз Эмбарек, задержали. Группу рыбопромышленников обвинили в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), в легализации имущества, приобретенного преступным путем (ч. 4 ст. 174-1 УК РФ), а также в незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч. 2 ст. 253 УК РФ). Гонтмахер, Эмбарек провели под стражей около 3,5 лет до вынесения приговора (Дарминов, являвшийся вице-президентом ВРР и владельцем 50% акций ООО «Фирма ТехФерн», успел скрыться из России и был объявлен в международный розыск). Обвинение считало, что в 2007 году преступное сообщество незаконно добыло более 9 млн кг сырца краба стоимостью около $58 млн. Краб добывался сверх установленных квот на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ в Дальневосточном бассейне. Готовая крабовая продукция доставлялась в порт города Пусана Республики Корея, где на нее оформлялась необходимая документация, после чего она под видом легальной поставлялась в адрес принадлежавшей гражданину США Аркадию Гонтмахеру компании Global Fishing Inc. Денежные средства, полученные от реализации незаконно приобретенной крабовой продукции, поступали фиктивным компаниям на расчетные счета в кредитных учреждениях, расположенные за рубежом (США, Япония, Литва, Кипр, Камбоджа, Панама, Корея) и имеющие льготное налогообложение. Затем они легализовывались путем включения в легальные финансовые потоки. Например, направлялись на операции, связанные с покупкой кораблей, платой за пользование объектами водных биоресурсов, расходовались на оплату ремонта, снабжения судов холдинга «Восточные рыбные ресурсы» и зарплату. Группе был предъявлен ущерб более чем на 5 млрд рублей. Кроме того, под арест попали суда холдинга ВРР. Деятельность компании оказалась парализована. Как рассказывает Сергей Ро, осенью 2007 года к нему по телефону обратился Азиз Эмбарек, который находился под стражей, и предложил уже бывшему владельцу приобрести ЗАО «Марин-Юнион», так как в отношении учредителей ООО «Фирма ТехФерн» осуществлялось уголовное преследование и никто из них не мог принимать участие в деятельности общества. «Оценив финансовую ситуацию, мы согласились приобрести ЗАО «Марин-Юнион» за $1,4 млн», - говорит Сергей Ро. При этом новому собственнику предстояло погасить висевший на компании ущерб в 38 млн рублей и административный штраф в размере 18 млн рублей, а также около 10 млн рублей задолженности в бюджеты различных уровней. В ноябре 2007 года сделку по возвращению ранее проданного актива успешно закрыли. Подписи под документами поставили Сергей Ро и Сергей ПАНАРИН. Они же и в первый раз ставили подписи, когда Сергей Ро продавал компанию, а Сергей Панарин был директором компании-покупателя. Разногласий по деньгам, как и в первой сделке, у сторон не возникло. В счет оплаты в декабре 2007 года прошел первый транш в размере 700 тыс. долларов. Чуть позже Азиз Эмбарек сообщил Сергею Ро, что оставшуюся сумму необходимо будет перевести на указанные доверенным лицом Эмбарека реквизиты. К Сергею Ро с доверенностью пришел Алексей ШАБАШОВ. Прошел второй транш в $700 тыс. Шабашов написал расписку, в которой подтвердил получение данной суммы в счет купли-продажи компании «Марин-Юнион» и указал, что «финансовых претензий не имеет». Сергей Ро получил передаточное распоряжение и вновь лично сдал его регистратору. В 2008 году компания «Марин-Юнион», владельцем которой уже являлся Сергей Ро, погасив огромные штрафы за причинение вреда биоресурсу, получила квоты на вылов краба. В течение трех лет краболовы успешно работали, гасили долги, платили зарплату, налоги. Но все изменилось в 2011 году, когда Сергею Ро на электронный ящик пришло письмо от Аркадия Гонтмахера, в котором он обвинил Ро в мошенничестве и потребовал вернуть компанию «Марин-Юнион». Как следует из материалов арбитражного разбирательства, продавшие Сергею Ро ЗАО «Марин-Юнион» представители фирмы «ТехФерн» внезапно - через почти пять лет - посчитали, что сделку по купле-продаже нужно признать недействительной. Но арбитражный суд решил, что срок давности давно истек, поэтому претензии к Сергею Ро были отклонены в полном объеме. Тогда и возникло дело о мошенничестве. Долгое расследование этого дела прояснил только один факт. Когда Ро продавал компанию, а также когда приобретал ее вновь, все договоры он подписывал с лицом, которое не являлось директором ООО «ТехФерн» (Сергей Панарин). Именно это обстоятельство и легло в основу обвинения. По логике следствия, если подпись не Панарина и если компанией сейчас владеет Сергей Ро, то и выгодно это было ему. Следствие не задается вопросом, почему же собственники компании за пять лет не беспокоились о том, что их активом управляет другой бизнесмен. Представитель истца прокомментировать этот факт отказался. Правда, заметив, что это могло быть из-за того, что владельцы сидели в тюрьме. Получается, что претензии к Сергею Ро - это претензии материального характера. Кроме требования вернуть компанию есть еще один иск с требованием взыскать более 435 млн рублей. Парадокс только в том, что рыбный бизнес таков, что если ты не добываешь объем биоресурса, закрепленный квотами, то у тебя их отбирает государство. Крабовая компания ЗАО «Марин-Юнион» существует только потому, что ею более четырех лет управлял тот, кого сегодня пытаются обвинить в мошенничестве. И если обвинению удастся доказать свою версию, не исключено, что группа Аркадия Гонтмахера сможет вновь обратиться в арбитраж о пересмотре сделок по вновь открывшимся обстоятельствам и вновь получить крабовый билет в российские воды, теперь уже на «законных» основаниях. Виталий МОРОЗОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.