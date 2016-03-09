Приморье и Тоттори соединят новые маршруты и вкусы

Вице-губернатор Приморского края Евгений ВИШНЯКОВ встретился с главным советником Японии префектуры Тоттори Ногавой САТОСИ. В рамках мероприятия прошло подписание меморандума о сотрудничестве между союзом «Приморская торгово-промышленная палата» и Советом по активизации экономического сотрудничества в регионе Японского моря, пишет Деловая газета «Золотой Рог». По словам Евгения Вишнякова, в этом году исполняется 25 лет установлению дружеских связей между Приморским краем и японской префектурой Тоттори. За это время сложились давние дружеские отношения в области культуры, спорта и туризма. «Уверен, подписание меморандума о сотрудничестве в юбилейный год нашей дружбы послужит стимулом для активизации и торгово-экономических контактов», - сказал вице-губернатор. Заместитель губернатора поздравил главного советника Японии с успешным открытием «Недели Тоттори» в Приморье, сообщив, что у жителей края мероприятие пользуется большим успехом. «Уже состоялись бизнес-семинар префектуры Тоттори, выставка каллиграфии, а в течение недели пройдет ряд кулинарных и каллиграфических мастер-классов. Уверен, жители Приморского края рады возможности ближе познакомиться с культурой и национальной кухней префектуры Тоттори», - добавил Евгений Вишняков. Ногава Сатоси отметил, что очень рад неподдельному интересу жителей Приморского края к культуре префектуры Тоттори, благодаря чему удалось прийти и к более тесным экономическим отношениям. «Начиная с марта будут запущены новые туристические маршруты регулярного паромного сообщения между Приморьем и нашей префектурой. Надеемся, что это увеличит объемы импортируемой и экспортируемой продукции через границы наших государств», - рассказал главный советник префектуры Тоттори. На прошедшей неделе «Неделя японской префектуры Тоттори» открылась дегустацией японских блюд на торжественной церемонии в ресторане Port Cafe. Как сообщил корреспондент дальневосточной деловой газеты «Золотой Рог», на мероприятии чиновникам и журналистам подробно рассказали о планах на предстоящую неделю и представили ресторанный проект «Попробуй Тоттори на вкус», где все желающие смогут отведать оригинальные блюда японской кухни. Организаторы надеются, что по результатам гастрономического проекта жители Владивостока по достоинству оценят превосходные вкусовые качества, пользу и экологичность продуктов из провинции… Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.