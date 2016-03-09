"Приморскому сахару" устроят несладкую жизнь

Компания Sutech Engineering (Таиланд) сформировала пул инвесторов из Японии и Индонезии для строительства на территории Хабаровского края завода по производству сахара стоимостью около $200 млн, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Меморандум о взаимопонимании по строительству завода на территории ПОЭЗ «Советская Гавань» был подписан еще на первом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, но до первых шагов дело дошло только сейчас. В случае успешной реализации проекта у соседей появится конкурент уссурийскому заводу компании «Грасп». Помимо компаний-инвесторов из Таиланда, Индонезии и Японии возможное участие в проекте подтвердили представители финансовых структур Японии и Таиланда, сообщил директор АНО «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края» Вячеслав КУШНАРЕВ, принимавший участие в переговорах делегации правительства региона с руководством Sutech Engineering в Бангкоке. По его словам, в настоящее время идет проработка документации, касающейся создания юридического лица, совместного предприятия и собственно схемы реализации проекта. Строительством завода и поставкой оборудования для него займется компания Sutech Engineering. Не исключено, что проект может быть реализован в рамках концессионного соглашения. Досье «Золотого Рога»: Sutech Engineering занимается производством сахара, а также специализированного оборудования для этой отрасли. Компания располагает собственными мощностями в Таиланде и странах Юго-Восточной Азии. Ожидается, что мощность предприятия составит порядка 500 тыс. тонн сахара в год. В числе основных поставщиков сырья фигурирует Бразилия, рассматриваются и другие страны-поставщики, при этом около трети продукции будет выпускаться на российском сырье - сахарной свекле. Планируется не только производство сахара, но также широкий спектр производства продукции, которая будет использоваться в медицине (этиловый спирт, компоненты для линз), косметологии, животноводстве (корма и кормовые добавки). Проект ориентирован на рынки России и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Общая сумма инвестиций в строительство завода составляет порядка $200 млн, из которых 80% - это средства инвесторов из Таиланда и Индонезии, остальное - инвестиции российской стороны. Председатель совета директоров Sutech Engineering Терапол ПРУКСАТОРН в рамках ВЭФа заявил, что старт проекта намечен на май 2016 года. Он будет реализован по схеме «строительство - управление - передача». При такой модели компания, которая занимается строительством, по его завершении эксплуатирует завод в течение установленного срока, после которого он передается государству. Сегодня на Дальнем Востоке единственным местным производителем сахара является компания «Приморский сахар» в Уссурийске. В сутки предприятие выпускает до 700 тонн сахара-песка. Сырьем для производства сахара является тростниковый сахар-сырец. Предприятие производит сахар-песок, сахар кусковой быстрорастворимый, сахар желтый, коричневый, с добавками натуральных соков и экстрактов дикорастущих растений Приморья. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.