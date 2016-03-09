Примсоцбанк заговорил по-китайски

Примсоцбанк первым из приморских банков объявил о начале эмиссии карт платежной системы UnionPay (бренд китайской платежной системы China Unionpay). Посыл приморцев понятен: офисы Примсоцбанка исторически преимущественно расположены на Дальнем Востоке, а значительная доля клиентов - держателей пластиковых карт довольно часто совершает деловые и туристические поездки в Китай и в другие страны АТР, пишет Деловая газета «Золотой Рог». «При этом естественно возникает потребность в удобном финансовом инструменте для расчетов в этих странах, которую не могут в полной мере удовлетворить другие платежные системы. Пожалуй, основным преимуществом карт UnionPay является то, что расчеты за границей ведутся в юанях КНР, а конвертация проходит по выгодному прямому курсу ведущих банков Китая», - отмечается в сообщении кредитной организации. Отметим, что карточки UnionPay принимаются наравне с VISA, Mastercard и American Express в банкоматах, установленных в игровом комплексе Tigre de Cristal игорной зоны «Приморье». Решение о проведении переговоров с UnionPay International о возможности запуска эмиссии карт было принято руководством банка год назад, когда еще только набирала обороты тема «поворота на Восток». «В течение прошлого года была проведена большая работа по реализации данного проекта, в чем нам очень помогли технологические партнеры - группа компаний «ЦФТ» и процессинговый центр «Золотая корона», - говорит заместитель начальника отдела электронного бизнеса Примсоцбанка Андрей ГРУДИНИН. UnionPay International является дочерней компанией China UnionPay и отвечает за международную деятельность. Карты UnionPay уже принимаются в 150 странах и регионах. С сентября 2013 года ООО «ЮнионПэй» включено в реестр операторов платежных систем РФ. Как ожидается, в ближайшее время внутрироссийские операции UnionPay будут переведены на процессинг в российскую Национальную систему платежных карт (НСПК). Примсоцбанк работает в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Москве, Санкт-Петербурге, Омской, Иркутской, Челябинской и Свердловской областях. Сегодня в России картами UnionPay пользуются не только приезжие из Китая, но и жители страны. Карты ежедневно используются в самых разных местах: магазинах и крупных торговых центрах, для оплаты на рынках, в банкоматах тех банков, которые обслуживают UnionPay. Определить, принимается ли UnionPay к оплате, можно по наличию соответствующего логотипа. В случае, если нет логотипа, можно спросить на кассе, например, в торговом центре. Использовать карты UnionPay можно в гостиницах, супермаркетах, аптеках в крупных городах России. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.