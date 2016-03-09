"Сбербанк Первый" вошел в Топ-3 лучших банков в категории Private Banking

«Обычно услуги private banking доступны клиентам, размещающим средства от $1 млн. Порог входа в «Сбербанк Первый» начинается от 8 млн руб. в Москве и 4 млн руб. в регионах. При этом качество сервиса и продуктов, а также профессионализм персональных менеджеров позволили нам занять одно из первых мест в такой высокой категории. Очень важно, что эта оценка совпадает с мнением наших клиентов – нам доверяют свой капитал уже 54,5 тыс. клиентов в более чем 100 городах России», – подчеркнула Мария Поденко, руководитель сети «Сбербанк Первый».