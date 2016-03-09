Стартовал онлайн-проект "Спасибо от Сбербанка. Путешествия"

«Путешествия – это желанный и долгожданный проект для многих участников программы «Спасибо от Сбербанка». Именно поэтому мы с особенной радостью объявляем о его запуске. Мы постарались создать продукт действительно отличный от аналогичных на рынке. Так, на нашем портале spasibosberbank.travel нет понятия «премиальный билет», которые можно получить за бонусы и число которых, как правильно ограничено, также нет необходимости дополнительно оплачивать топливные и другие сборы», - говорит генеральный директор федеральной бонусной программы «Спасибо от Сбербанка» Анна Пашкевич.