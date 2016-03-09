В банках Дальнего Востока 72% сотрудников - женщины

Хотя Александра МАКСИМОВА, заместитель председателя правления - директор департамента обслуживания клиентов банка «Приморье», говорит, что зачастую женщин в бизнесе - и не только в финансовом - воспринимают как более эмоциональных, менее системных, чем коллег-мужчин. Но чаще всего женщины-банкиры - это сильные личности, умеющие противостоять любым проблемам и кризисным явлениям, привносящие в коллектив положительные эмоции и креативные решения. Работа с цифрами, с большим количеством важной документации, с отчетностью очень дисциплинирует характер, а эмоции банкиры могут позволить себе только положительные - при общении с клиентами. Ведь клиенты, как известно, всегда правы. Но и, как и любой женщине, женщине-банкиру очень важно иметь надежный тыл, поддержку любимого мужа, семьи, друзей. Сложно, но надо!