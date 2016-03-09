В Приморье погоне за прибылью забыли о геологоразведке

По итогам прошлого года добыча основных полезных ископаемых в Приморском крае не выделялась особыми достижениями. Наибольший рост относительно 2014 года отмечен в угольной отрасли, бурого угля добыто на 23,9% больше. Немного подросла добыча свинца, цинка и меди, но эти показатели можно рассматривать лишь как относительные, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Вообще же, недропользование в крае по-прежнему не в лучшей своей форме. Угроза нависла над городом Дальнегорском, где расположены два крупных, старейших предприятия горнорудной отрасли. Оба испытывают серьезные финансовые трудности, являясь фактически градообразующими. Об итогах работы горнорудной отрасли Приморского края в 2015 году Деловой газете «Золотой Рог» рассказал заместитель начальника департамента по недропользованию по ДФО – начальник Приморнедр Михаил ПОПОВ. - Михаил Алексеевич, коротко опишите основные проблемы дальнегорских предприятий. - Основную проблему на этих горнорудных предприятиях мы видим в серьезном отставании горно-подготовительных работ, это несвоевременная подготовка разведанных запасов к добыче. В дальнейшем им придется вкладывать значительные средства в горно-подготовительные работы, не добывая товарной руды. У «Дальполиметалла» проблема усугубляется тем, что активные запасы богатых руд в основном уже отработаны, поэтому себестоимость добычи руды в перспективе будет объективно увеличиваться, тем самым снижая рентабельность производства. У «Бора» другая проблема, и называется она монопроизводство. Естественно, экономическая устойчивость предприятия, выпускающего только одну продукцию, весьма чувствительна к колебаниям рынка. На недавнем совещании в Дальнегорске речь как раз и шла о том, какие еще месторождения можно было бы вовлечь в отработку этими предприятиями, чтобы повысить экономическую эффективность их деятельности в ближней перспективе. Резервная минерально-сырьевая база для «Дальполиметалла» имеется. Прежде всего, это Черемшанский рудный узел, в пределах которого уже эксплуатируется Майминовское месторождение с высокими содержаниями серебра. Следует отметить, что по инициативе Приморнедр в пределах Черемшанского рудного узла уже выполнялись поисковые работы за счет федерального бюджета. В 2015 году по федеральной целевой программе начаты геологоразведочные работы на одном из самых перспективных объектов этого участка – рудопроявлении Арцевском. Также представляют интерес серебро-полиметаллические месторождения Фасольное и Щербаковское расположенные в Ольгинском районе. - Уже много лет обсуждается идея создания в Приморском крае, и как вариант - на базе «Дальполиметалла», металлургического производства. Что сегодня можно об этом сказать? - Идея не новая, но надо отчетливо представлять, какая минерально-сырьевая база необходима для строительства металлургического производства. Очевидно, что в этом плане следует рассматривать не только Приморский край, а как минимум всю территорию ДФО. Непосредственно в Приморском крае есть резерв, это перспективные комплексные месторождения - свинцово-цинковые, олово-полиметаллические с серебром, – которые в прежние времена не были востребованы из-за отсутствия технологий обогащения сложных руд. - Появился ли интерес к переработке горнопромышленных отходов? - Об этом также давно ведется речь, но ничего в практическом плане так и не происходит. Хотя проблема горнопромышленных отходов многоплановая. С одной стороны, ГПО содержат полезные компоненты, а с другой – являются потенциальными загрязнителями окружающей природной среды. К тому же они занимают много земель сельхозназначения, которые сегодня выведены из оборота. В незначительных объемах в настоящее время разрабатываются только хвосты оловоперерабатывающих фабрик. Наибольший интерес представляют отходы обогатительной фабрики Ярославской ГРК. Сейчас она находится на консервации, и компания использует период вынужденного простоя для проведения технологических исследований, в том числе и ГПО. В них есть полезные компоненты, включая редкоземельные элементы (бериллий, литий). Эффективные технологии переработки флюорит-редкометалльных месторождений и продуктов их переработки имеются у наших соседей – китайских производителей. Но перемещение технологических проб за границу сопряжено с необходимостью получения множества согласований. Причем не важно, сколько вы перевозите через границу руды – условно говоря, 10 кг или 100 тыс. тонн, – процедура одна. Получается, что для развития предприятий создаются препятствия, и не какими-либо санкциями, а исключительно российским законодательством и нормативными документами. - Решена ли старая проблема – согласование недропользователям земель лесного фонда для начала разведки или добычи? - Нет, в Приморском крае она по-прежнему не решена, более того, стало еще хуже. И это просто катастрофа. С одной стороны, государство в лице Роснедр выдает лицензии на недропользование и требует выполнения их условий, а с другой – то же государство, но в лице государственного органа, регулирующего порядок использования лесных земель, не согласовывает им проведение своих работ в пределах лесных участков. А ведь в Приморском крае основные месторождения находятся на землях лесного фонда. Порой недропользователи из-за этих мытарств готовы сдать лицензию. Точно такие проблемы испытывают предприятия, выполняющие государственный заказ по геологоразведке, вот в чем парадокс ситуации. Не могу не отметить, что в других регионах ДФО, используя то же федеральное законодательство, находят варианты оптимизации процедуры предоставления земель лесного фонда для целей недропользования. Могу сказать, что мне неизвестен ни один недропользователь, который бы пострадал от международных антироссийских санкций, но нет ни одного, кто бы избежал бюрократических препятствий со стороны чиновников. Мы сами создаем препятствия предприятиям, которые наполняют бюджет. Разведка шла своим ходом - Как обстояли дела в геологоразведке? Исполнены ли планы? - В 2015 году Приморскому краю из федерального бюджета на геологоразведочные работы было выделено 326 млн рублей - сумма сопоставимая с 2014 годом. На эти средства выполнялись региональные работы, это составление геологических карт, поиски полезных ископаемых в пределах Черемшанского рудного узла и в пределах вулканогенного пояса – участок Кузнецовский. Предварительные данные этих работ обнадеживают. Велись геологоразведочные работы и за счет внебюджетных средств, т. е. средств владельцев лицензий на недра. Стоит выделить итоги работ на месторождении Салют, где геологоразведка показала высокую вероятность появления в обозримом будущем серьезного промышленного объекта, уровня Хаканджинского золото-серебряного месторождения в Хабаровском крае. Продолжалась разведка золото-серебряного Малиновского месторождения, возможно в этом году часть месторождения будет разведана до стадии запасов и на нем можно будет вести добычу. Это прогресс, так как разведка на месторождении ведется уже давно и задерживается из-за недостатка финансирования. Начаты геологоразведочные работы на Глухом месторождении, которое тоже считается перспективным на коренное золото. Кстати, треть всех выданных в крае лицензий – на золото. И тем не менее золота у нас добывается мало. Надеемся, что когда-то количество выданных лицензий перерастет в качество и край начнет добывать золото в промышленных масштабах. Рудное золото в крае добывается в настоящее время лишь попутно с добычей вольфрамовой и медной руды на месторождении Восток-2, а серебро – попутно с полиметаллическими рудами. - Уже понятно, что будет выставлено на аукционы в этом году? - Ждем от Роснедр утверждения программы лицензирования на этот год. Мы ее формировали исходя из реального состояния рынка сырья. На этот год предлагаем ряд золотых объектов. Думаю, что спрос на них будет. Если посмотреть на динамику цен на золото, то золотодобытчики выиграли от снижения курса рубля. Кроме этого, есть ряд других интересных объектов, например полиметаллические месторождения Фасольное и Щербаковка, практически готовые к освоению. Они еще в прошлом году планировались на аукционы, но, исходя из конъюнктуры рынка, их перенесли на этот год. У бизнеса также есть интерес к каменному углю. - Изменилось ли что-то в разрешительной системе недропользования? - По заданию Роснедр в прошлом году мы начали процедуру актуализации всех действующих лицензий на твердые полезные ископаемые. В соответствии с новыми условиями пользования недрами горнодобывающие и геологоразведочные компании в своей деятельности будут руководствоваться двумя основными документами: проектами на геологоразведочные работы и техническими проектами на разработку месторождений полезных ископаемых Кроме того, с 1 января 2015 года вступили в силу изменения в Закон РФ «О недрах», касающиеся участков недр, содержащих подземные воды, используемые для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технологического обеспечения промышленных или сельхозобъектов, объем добычи которых составляет не более 500 м3 в сутки. Теперь они относятся к участкам недр местного значения и будут находиться в компетенции органов государственной власти субъектов РФ. В соответствии с этими изменениями Приморнедра передали департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края полномочия по 629 таким лицензиям. Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.