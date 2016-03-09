Во Владивостоке новоселья в долгожданных домах задерживаются

В перечень многоквартирных жилых домов, которые в Приморье официально были введены в минувшем году, 17-этажный двухсекционный жилой дом на ул. Кипарисовой, 2 и 16-19-этажный дом на 180 квартир будущего ЖК «Озерный» на ул. Зейской, заказчиком-застройщиком которых является ОАО «Строитель», не вошли, хотя их ввод планировался и графики работ показывали, что они могут быть завершены к Новому году, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Какие причины не позволили застройщику ввести сдаточные объекты? Вот что на этот вопрос Деловой газете «Золотой Рог» ответили в компании: «Фактически дом на ул. Кипарисовой, 2 строители сдали. Соответственно, был подписан соответствующий акт о техническом состоянии законченного строительством объекта с положительным заключением. Об этом 29 декабря прошлого года застройщиком было направлено письмо в Инспекцию регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края. Комиссия с ее руководителем Михаилом ЗАИЧЕНКО побывала на объекте 17 февраля, но итог посещения ею объекта остался непонятен для застройщика, строителей и будущих жильцов, поскольку в соответствующих журналах записей сделано не было, какие-либо претензии остались не высказаны». Долгом за строителями по этому объекту пока осталось благоустройство, но работы по нему выполняются в теплое время года, и есть соответствующие гарантийные письма, что они будут сделаны. С начала этого года застройщик считал уже возможным запускать на дом по ул. Кипарисовой, 2 будущих жильцов, чтобы они делали ремонты квартир, готовились к новосельям. Однако это не получилось. До сих пор не подписаны договоры с сетевыми организациями, а без договоров объект не может быть официально принят и введен в эксплуатацию. Все техусловия по подключению сетей в рамках строительства дома были выполнены. Но на объект несанкционированно проникли посторонние люди и обрезали обеспечивающие подключение к городским сетям трубы. Этим вопросом сегодня занимается полиция. Фактически уже установлены и заказчик «обрезания», и исполнители. В компании-застройщике считают этот факт вопиющим и оценивают его как самоуправство и ущерб своей собственности, в связи с чем намерены судиться. Что же касается договоров с сетевыми организациями, то они не подписываются по той причине, что ими предложены мощности, превышающие необходимые потребности дома. Если подключение нормативных мощностей по закону производится бесплатно, то за сверхнормативные застройщик обязан заплатить сетевикам за подключение круглую сумму. По данному дому она составляет порядка 70 млн рублей. Застройщик считает, что это «грабеж средь бела дня». Ни у него, ни у дольщиков лишних денег на ненужные им мощности, т.е. кубометры воды, киловатты и пр., нет. То есть платить они не собираются. И ситуация, в общем-то, тупиковая, поскольку переговоры с сетевиками безнадежно затягиваются. В этом вопросе заказчик намеревается искать законные решения. А пока трудно сказать, когда будущие жильцы смогут получить ключи от своих квартир – через несколько месяцев, через год или более. Довольно драматично складывается ситуация и с первым домом ЖК «Озерный» на ул. Зейской. На сегодня коробка дома уже возведена, но на этом строительство и остановилось, поскольку разрешение на его продление не выдано по причине появившихся у Управления градостроительства Владивостока претензий к проектной документации по этому объекту. В частности, имеющиеся по проекту офисные помещения потребовано переименовать в нежилые. Инспекция регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства также предъявила по объекту новое требование - оформление не продления разрешения на строительство, а нового разрешения, поскольку код компании-застройщика изменился. Как бы то ни было, строительство этого дома приостановлено и неизвестно когда возобновится. При этом застройщик отмечает, что это уже не первая остановка строительства объекта на ул. Зейской. Ранее инспекция наказывала эту стройку трехмесячным бездействием, найдя, что объект в чем-то «угрожает жизни и здоровью жителей края». В итоге на такой же срок ввод этого дома был отодвинут. Сегодня новым сроком его ввода называется конец второго квартала этого года. Однако уже сегодня есть серьезные сомнения, что эту дату удастся выдержать. Похоже, что у застройщика остается один вариант ускорить новоселья в долгожданных дольщиками домах - попросить разобраться прокуратуру. Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.