Во Владивостоке объявлен состав Экспертного совета XII Бизнес-Премии-2015 Приморского края

В состав Экспертного совета XII Бизнес-Премии-2015 Приморского края вошли представители власти и бизнес-сообщества: 1. Костенко Александр Иванович, председатель Экспертного совета XII Бизнес-Премии Приморского края; 2. Баркова Елена Степановна, исполнительный директор XII Бизнес-Премии Приморского края, генеральный директор ОАО «ИК «Золотой Рог»; 3. Бабич Инесса Альбертовна, президент международного Бизнес-клуба «Диалоги»; 4. Балюра Денис Олегович, директор по корпоративному бизнесу Страховой группы «ХОСКА»; 5. Белкин Юрий Павлович, руководитель ФБУ «Приморский ЦСМ»; 6. Беккер Александр Тевьевич, директор Инженерной школы Дальневосточного федерального университета; 7. Брик Андрей Петрович, президент Клуба крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморского края, руководитель филиала «Почта России»; 8. Воробьев Константин Иванович, коммерческий директор ООО «Акцент»; 9. Ворожбит Виктория Николаевна, директор Дальневосточного консалтингового центра «Партнер»; 10. Гладких Борис Иннокентьевич, первый заместитель главы Находкинского городского округа; 11. Горчаков Виктор Васильевич, председатель Законодательного Собрания Приморского края; 12. Дмитриченко Светлана Александровна, исполнительный директор региональной премии «Серебряный Лучник»; 13. Зверев Герман Станиславович, член правления РСПП, председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре; 14. Зиганшина Ольга Петровна, генеральный директор компании «Дальаудит»; 15. Зубова Наталья Валерьевна, заместитель главы Владивостокского городского округа; 16. Исаков Владимир Владимирович, председатель Федерации профсоюзов Приморского края; 17. Козицкий Алексей Анатольевич, директор ФГУП «ОТВ-Прим». 18. Корж Евгений Евгеньевич, глава Уссурийского городского округа; 19. Корнейчук Александр Владимирович, заместитель директора АО «Корпорация развития Дальнего Востока» - победитель в номинации «Менеджер года - 2014»; 20. Медвецкая Ольга Андреевна, руководитель Представительства в ДФО АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»; 21. Ловушкина Лариса Ивановна, директор консалтингового агентства IMCommunications, президент ДВ ассоциации бизнес-консультантов; 22. Мазелис Лев Соломонович, председатель Общественного совета Приморстата, профессор ВГУЭС, доктор экономических наук; 23. Масловец Александр Иванович, управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Приморскому краю; 24. Новиков Владимир Михайлович, глава Артемовского городского округа; 25. Оленев Евгений Валерьевич, заместитель директора ГТРК «Владивосток»; 26. Оленникова Елена Николаевна, председатель Приморского регионального отделения Российского общества оценщиков; 27. Павленко Сергей Алексеевич, директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края 28. Павлюк Валерий Романович, президент ПАО «Дальневосточный банк»; 29. Парасочка Светлана Андреевна, исполнительный директор АСРО «РОС ПК»; 30. Пак Юлия Валентиновна, председатель общественного Экспертного совета по предпринимательству при губернаторе Приморского края; 31. Попова Галина Владимировна, директор КА «Карьера-Форум»; 32. Попов Михаил Алексеевич, заместитель начальника департамента по недропользованию по ДФО, начальник «Приморнедра»; 33. Потапенко Кирилл Геннадьевич, генеральный директор РА «ДВ Регион»; 34. Пушкарев Игорь Сергеевич, глава администрации г. Владивостока; 35. Рауд Елена Юрьевна, руководитель Дальневосточной сети кадровых агентств «Успех»; 36. Ремезова Диана Анатольевна, директор по аудиту ООО «Моор Стивенс» во Владивостоке; 37. Робканов Михаил Федорович, управляющий партнер ООО «Инком-ДВ»; 38. Родионов Антон Олегович, директор «Инвестиционного агентства Приморского края»; 39. Сидоренко Евгений Викторович, управляющий директор, глава представительства АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» во Владивостоке; 40. Симонов Алексей Юрьевич, руководитель ИА «Дейта»; 41. Ступницкий Борис Владимирович, председатель ТПП Приморского края; 42. Суханов Виктор Андреевич, директор РИА «PrimaMedia», председатель регионального отделения Союза журналистов России; 43. Текиев Джамбулат Абдулхалимович, заместитель председателя Законодательного Cобрания Приморского края; 44. Терентьева Татьяна Валерьевна, ректор ВГУЭС; 45. Титков Роман Владимирович, гендиректор ОАО «Дальприбор», председатель Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» - Отделения РСПП; 46. Усольцев Василий Иванович, первый вице-губернатор Приморского края; 47. Утяшева Светлана Александровна, заместитель директора департамента территорий опережающего развития и инфраструктуры Минвостокразвития РФ; 48. Чекунков Алексей Олегович, генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»; 49. Шаповалов Виктор Федорович, руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю; 50. Шемилина Марина Анатольевна, государственный уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае; 51. Юркевич Дмитрий Юрьевич, генеральный директор РИА «Восток-Медиа».