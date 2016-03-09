Женская доля в уставном капитале

О месте женщины в бизнесе и различиях между мужским и женским предпринимательством рассуждали приморские бизнес-леди
Деловая газета «Золотой Рог» накануне 8 Марта обратилась к известным бизнес-леди региона с просьбой поразмышлять о своем видении места женщины в современном бизнесе.
- Когда-то мне казалось, что женщина не может иметь бизнес. Но моя жизнь сложилась так, что я была вынуждена принимать мужские решения. Судьба бросила вызов, и я начала активно действовать, хотя в ту пору азам предпринимательства никто не учил. По законам природы мужчине досталась роль добытчика, а женщине - хранительницы. Поэтому во многих компаниях руководитель - представитель сильного пола, а главный бухгалтер - прекрасной половины человечества. Но в отсутствие мужчины женщина часто берет на себя его функции и успешно с ними справляется потому, что в ней заложено стремление сберечь семью, компанию, дело.
Безусловно, главным бизнес-проектом для женщины является семья. Перед ней стоит серьезная задача - правильно выбрать партнера (мужа). Она внимательно наблюдает за мужчиной и оценивает, какие «дивиденды» можно будет ожидать в будущем (детей, безопасности, благополучия и т.д.). Поэтому, на мой взгляд, если женщина имеет опыт создания успешного семейного проекта, она сможет создать и успешный бизнес: они строятся по одним законам. Основное оружие женщины - ее интуиция, которая предупреждает об опасности. Мужчины часто не слушают свой внутренний голос, перекрывая его логикой. И там, где мужчина не может принять решение, женщина интуитивно найдет верный путь.
- Я согласна с тем, что существует особая психология женского предпринимательства. Многие из нас стремятся совместить бизнес и хобби, и неудивительно, что мы нередко выбираем сферу, которая была близка женской природе: продуктовый и вещевой ретейл, индустрию красоты и обустройства дома. Я тоже не могу назвать себя предпринимателем в полном смысле этого слова потому, что мое любимое дело 15 лет назад начиналось, как хобби и развилось до предпринимательства.
Считаю, что женщина не должна сидеть дома, ей необходимо развиваться в своей профессии или заниматься предпринимательской деятельностью. Но уходить в крупный бизнес - прерогатива мужчин. Ведь чем больше становится твое предприятие, тем больше ответственности ты несешь, и вынужден посвящать работе практически все свое время, отнимая его у семьи. Если это делает женщина, то она уходит от своей природы. Поэтому, на мой взгляд, далеко не каждая бизнесвумен будет стремиться к большим высотам - она останется в женской сфере влияния, посвящая себя любимому делу.
К тому же далеко не каждый мужчина потерпит рядом с собой представительницу крупного бизнеса. Такая женщина умеет руководить, и не все хотели бы конкурировать с ней дома. Хотя есть примеры, когда мужчину не пугает, что его спутница - самодостаточный представитель крупного бизнеса. Успех жены не задевает его самолюбия - он и с детьми посидит без проблем, и кашу сварит, пока она руководит заводом. Но это встречается крайне редко, наверное в том числе и поэтому у нас так мало женщин в большом бизнесе.
- В моем понимании женское предпринимательство в первую очередь должно приносить удовольствие, быть в радость, это скорее хобби. Что касается мужчин, то в их бизнесе, наверное, нет места эмоциям - тут все более рационально, нацелено на результат. В то время как представительницам прекрасного пола важен сам процесс. То, что в большом бизнесе преобладают мужчины, - вполне логично, и в политике тоже преобладает сильный пол. Наверное, они все-таки более целеустремленные, амбициозные, готовы уйти в свое дело с головой. Для того чтобы быть в большом бизнесе, нужно быть, прежде всего, сильным внутренне. А любой женщине хочется хотя бы иногда побыть слабой.
Женщина всегда более эмоциональна, это не может не сказываться на ее работе. Она близко к сердцу принимает неудачи и долго переживает их. Но зато у женщин есть некое очарование, шарм, другие женские приемы, которыми она, несомненно, пользуется как в своих интересах, так и на благо своего бизнеса. А благодаря врожденному красноречию женщина способна убедить собеседника в чем угодно.
Чаще всего женщина не ставит работу на первое место, так как есть еще семья, дети, любимый человек, какие-то более важные моменты, на которые любая женщина тратит силы, время, нервы. Расставлять приоритеты, безусловно, приходится. Но тут важно знать меру и грамотно планировать свое время, что обязательно должна уметь женщина-управленец. В моем случае семья на первом месте. У меня дочь-второклашка, ее учеба и хобби занимают много времени, но это для меня важно, и жертвовать этим во имя работы я не готова. Все-таки семья - самое главное.
- У меня в приоритете бизнес, ведь от него зависит благополучие моей семьи. И я не считаю, что есть принципиальные различия между мужским и женским предпринимательством. Люди разные, и многое зависит от характера и от подхода - есть сферы, в которых женщины достигают высот наравне с мужчинами, занимаясь очень серьезным бизнесом. А есть и такие мужчины, которые занимаются бизнесом на уровне хобби. Поэтому я считаю, что различия в ведении бизнеса есть, но они не зависят от половых признаков.
Сегодня, к сожалению, практически все гендерные грани стерты. Женщины ведут себя по большей части как мужчины потому, что время диктует свои условия. Какая-то хрупкость и незащищенность, свойственные прекрасной половине человечества, уже ушли уже в историю. Даже в воспитании девочкам сразу закладывают принцип: «Рассчитывайте только на себя». Поэтому мы только внешне остаемся женщинами, а по характеру давно уже перестали быть слабым полом. Конечно, хочется верить, что мужчины позволят нам порой быть слабыми! Но это не совсем уместно в вопросах бизнеса, хотя в межличностных отношениях вполне имеет место быть - тут уже соревнования и сравнения неуместны.
- У женщины, независимо от того, какую сферу деятельности она выбирает - предпринимательство или работу по найму, - остаются женские обязанности, которые никто не отменял. Она по-прежнему должна заботиться о ребенке и муже, хранить домашний очаг. Но я не могу сказать, что эти хлопоты очень сильно влияют на ведение бизнеса. Конечно, иногда приходится напрячься, чтобы успеть решить рабочие моменты и уделить внимание семье. Но категоричного выбора между домом и бизнесом никогда не возникает - я все успеваю.
Даже декрет не является какой-либо помехой в работе. За этот период успеваешь много о чем подумать, и идея моего бизнеса родилась именно в декретном отпуске. Я также знаю женщин, которые вполне успешно совмещали предпринимательство и уход за маленьким ребенком. Поэтому я не считаю, что женщины настолько обременены заботами о своей семье, что не могут реализовать себя в бизнесе.
- Девушке изначально сложнее выйти на стезю предпринимательства и принять решение в пользу собственного дела потому, что для этого требуется определенная смелость. У нас в России скорее азиатская модель поведения, и женщине, по мнению общественности, предпочтительнее заниматься домашним очагом, нежели зарабатывать деньги и бороться в материальном мире мужчин, доказывая свою конкурентоспособность. Это первое препятствие, с которым может столкнуться женщина в бизнесе. Ей сложно потому, что мир мужчин (а у нас именно такой мир) не предполагает наличия умных женщин, которые могут принимать решения. Но в любом случае если девушка пошла в бизнес, то должна понимать, что теперь она «в штанах» - равняется на мужчину - и никаких поблажек за красивые глаза и слабый пол не будет.
Также, на мой взгляд, женщинам сложнее заниматься предпринимательством оттого, что дети, муж, быт и т.д. требуют много женского внимания. Быть на волне семьи и бизнеса очень сложно. Поэтому каждая женщина-предприниматель удивительная: она может совмещать и семью, и бизнес и при этом делать так, чтобы все оставались довольны.
- На мой взгляд, разделение предпринимательства по гендерному принципу вполне корректно. Потому, что существуют виды деятельности, которые по своей специфике больше подходят мужчинам, а есть те, которые ближе женщинам. Конечно, встречаются женщины-водители такси, автобуса, но это скорее исключение, нежели какая-то общая тенденция.
Сильная сторона женщины-бизнесмена в том, что она в совершенстве овладевает искусством тайм-менеджмента. Ей приходится выполнять много функциональных обязанностей: это и забота о доме, детях, муже, и управление персоналом на рабочем месте, и решение конфликтных ситуаций, и отстаивание своей точки зрения. И со всеми этими задачами приходится справляться. У мужчин таких моментов не возникает - у них одна цель - заработать денег и принести в семью. Сильный пол даже может позволить себе впасть в творческий кризис, а женщине некогда депрессировать - она по природе своей ищет любые способы как-то закрепиться, пристроиться. Это происходит на интуитивном уровне.
- Предприниматель должен быть сильным, волевым человеком, умеющим принимать решения, в независимости от половой принадлежности. В какой-то мере можно поделить сферы влияния женского и мужского бизнеса, но на сегодняшний момент эта грань нечеткая.
Любой человек - мужчина или женщина - имеет сильные и слабые стороны. Если оттолкнуться от известных мне женщин-бизнесменов, то к их сильным сторонам я бы отнесла целеустремленность, настойчивость, самоотдачу, умение доводить дело до конца и растить его с малых зачатков до глобальных проектов. Женский бизнес - это бизнес с душой. К слабым сторонам я бы отнесла подверженность эмоциям. Это критичный недостаток, который делает бизнес-леди уязвимой, дает возможность ею манипулировать. Также умение решать несколько задач одновременно и стремление все успеть нередко бывают врагами результата. Ну и бесспорно к слабым сторонам относится подверженность сторонним влияниям: если дома будет что-то не в порядке, это тут же отразится на процессе и результатах работы.
Женщина всегда выбирает между бизнесом и работой, именно поэтому я занимаюсь такой деятельностью, чтобы по максимуму посвящать время своей семье. Для меня моя семья - это стимул двигаться дальше.
Конечно, женщина-карьерист может уходить в большой бизнес. Среди моих знакомых есть такие женщины, но у них имеются партнеры-мужчины, и сложно судить об их роли в управленческом процессе. Поэтому примерами успешных управленцев и владельцев большого бизнеса, которыми я восхищаюсь, остаются мужчины.
- Когда бизнес находится на стадии развития, он требует внимания не меньше, чем маленький ребенок. Приходится постоянно держать руку на пульсе и заниматься становлением своего предприятия. Ради экономии средств на персонале, директор берет на себя самые различные функции: и уборщицы, и администратора, и руководителя. У меня тоже так было: и снег я убирала на парковке перед салоном, и помещение мыла, и на звонки отвечала. Ничего в этом сверхъестественного нет, даже забавно было, когда клиенты спрашивали у мастеров: «А кто это у вас в розовом капюшоне парковку чистит?» - а им отвечали, что директор. Конечно же, на этом этапе очень много времени отбираешь у семьи и в бизнес уходишь с головой. Но проходит время, система налаживается, и появляется больше свободного времени: уже не надо каждый день присутствовать в салоне и пристально следить за рабочими процессами. Это свободное время можно посвятить домашнему хозяйству или новому проекту.
Наверное, основное различие между мужским и женским предпринимательством заключается в том, что у бизнесвумен есть муж. Это особый фактор. С одной стороны, он обеспечивает поддержку и в случае серьезных проблем может взять их решение на себя (помочь с деньгами, разрешить конфликты и т.д.). А с другой стороны, трепетно следит за твоим развитием и контролирует, чтобы супруга не стала более успешной, чем он. Поэтому неудивительно, что после развода многие женщины достигают серьезных успехов в бизнесе, в то время как в браке они высокими результатами не блещут.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.