Женская доля в уставном капитале

- Когда бизнес находится на стадии развития, он требует внимания не меньше, чем маленький ребенок. Приходится постоянно держать руку на пульсе и заниматься становлением своего предприятия. Ради экономии средств на персонале, директор берет на себя самые различные функции: и уборщицы, и администратора, и руководителя. У меня тоже так было: и снег я убирала на парковке перед салоном, и помещение мыла, и на звонки отвечала. Ничего в этом сверхъестественного нет, даже забавно было, когда клиенты спрашивали у мастеров: «А кто это у вас в розовом капюшоне парковку чистит?» - а им отвечали, что директор. Конечно же, на этом этапе очень много времени отбираешь у семьи и в бизнес уходишь с головой. Но проходит время, система налаживается, и появляется больше свободного времени: уже не надо каждый день присутствовать в салоне и пристально следить за рабочими процессами. Это свободное время можно посвятить домашнему хозяйству или новому проекту.