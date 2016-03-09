"Женский" бизнес Приморья разложили по полочкам

Законы рынка и правила конкурентной борьбы действуют для всех участников бизнес-процесса и не зависят от пола предпринимателя. Тем не менее специфика ведения бизнеса и условия для его развития у мужчин и женщин разные, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Об этом говорили участники заседания, посвященного обсуждению вопросов поддержки и развития женского предпринимательства в Приморье. Организатором встречи выступила «Опора России». «Сегодня многие женщины занимают руководящие должности, но далеко не все из них являются собственниками бизнеса. Пока мужчины зарабатывают очки в предпринимательстве, женщины вынуждены тратить свое время на семью и заниматься детьми, - уверен Константин БОГДАНЕНКО, руководитель ПКО «Опора России». - И, как правило, когда у женщины появляется возможность заняться собственным бизнесом, она занимает позицию догоняющего. Эту разницу преодолеть очень сложно - для этого потребуются определенная смелость и активная наработка практики». В то же время Марина ШЕМИЛИНА, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае, отметила, что к мужчинам и женщинам в бизнесе предъявляются одинаковые требования. «Я не сторонник гендерного подхода, - поделилась она. - Хотя и согласна с тем, что женщине труднее заниматься бизнесом: как бы там ни было, она все равно остается хранительницей очага, и супруг, несмотря на все бизнес-достижения своей второй половинки, хочет иметь дома «мягкую и пушистую» жену. Конечно, женщину всегда будут мучить угрызения совести по поводу того, что она уделяет мало времени своим близким. Но можно научиться совмещать работу и семью, достигать успехов и одновременно оставаться заботливой мамой, хорошей хозяйкой и любящей женой. И приморские женщины представляют сильное предпринимательское сообщество, они замечательно находят согласие между своей работой и домом». Лариса БУТЕНКО, зампредседателя ПКО «Опора России», озвучила результаты экспертной аналитической работы, которую «Опора России» посвятила женскому предпринимательству. Так, оказалось, что всего 9% опрошенных женщин уже являются предпринимателями, 15% пока планируют начать свой бизнес, 34% хотели бы заниматься предпринимательством, но пока не совсем готовы, а 26% - задумываются об этом. По результатам опроса основными стимулами для начала бизнеса для женщин являются увеличение дохода (51%), а также возможность самореализации (42%). При этом отсутствие финансов, нехватка знаний и опыта ведения бизнеса, а также высокая занятость в семье являются тормозящими факторами для предпринимательской деятельности женщин. По словам Бутенко, результаты исследования показывают, что женщины в качестве бизнеса обычно выбирают те сферы, которые близки домашнему хозяйству. Так, доля женщин в сегменте социального бизнеса занимает 90%. Велик процент предпринимательниц в торговле бытовой химией, одеждой, косметикой, обувью и пищевыми продуктами, а также в сфере услуг. По наблюдению Шемилиной, и в бизнесе, и во власти существует тенденция: чем выше уровень должности и крупнее бизнес, тем меньше в этих структурах женщин. По ее мнению, это связано с тем, что женщины принимают более взвешенные решения и меньше рискуют. Им проще сохранить готовый бизнес, чем вывести его на более высокий уровень. Также участники круглого стола отметили, что женщины-предприниматели чаще занимаются повышением уровня своих компетенций - посещают образовательные программы и активнее подают заявки на получение поддержки и грантов для открытия своего дела. Участники заседания пришли к выводу, что женское предпринимательство в Приморском крае должно получить импульс развития. Этому будут способствовать образовательные программы, гранты краевого и муниципального уровней, а также другие виды поддержки бизнеса, которые может получить любой предприниматель, независимо от его половой принадлежности. Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.