"Амурметаллу" прописали новый срок

Арбитражный суд Хабаровского края продлил процедуру конкурсного производства в ОАО «Амурметалл» (единственное на Дальнем Востоке предприятие черной металлургии) на 6 месяцев - до 2 сентября 2016 года. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего Михаила КОТОВА назначено на 29 августа, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Очередной, третий по счету, аукцион по продаже имущества «Амурметалла» назначен на 5 апреля. Имущество завода выставляется единым лотом по начальной цене 4,084 млрд рублей. В него входит незалоговое имущество и имущество, заложенное в пяти банках-кредиторах: ВТБ, Сбербанке, Газпромбанке, Райффайзенбанке и Erste Group Bank AG. Предыдущие торги 14 сентября 2015 года не состоялись из-за отсутствия претендентов. Имущество завода выставлялось единым лотом по начальной цене 8,169 млрд рублей. На первые торги, намеченные на 27 марта 2015 года, также не было подано ни одной заявки. Начальная цена тогда была равна 9,076 млрд рублей. Газета «Золотой Рог», Владивосток.