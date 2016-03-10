АТБ ввел новую кредитку

Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) ввел новую кредитную карту с тарифным планом «Кредит доступный плюс», говорится в сообщении банка, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Согласно информации на сайте АТБ, кредитный лимит по карте составляет от 30 тыс. до 700 тыс. рублей, grace-период - до 56 дней. Ставка при безналичной оплате товаров и услуг - 15-19,9% годовых, при снятии наличных - 24,9-39,9% годовых. Стоимость ежемесячного обслуживания карты составляет 149 рублей, ежемесячная комиссия за смс-информирование - 49 рублей. Возможен выпуск карт платежных систем Visa или MasterCard (категорий Classic или Standart соответственно).
Новый продукт банка объединяет в себе преимущества как кредита, так и кредитной карты: то есть его пользователи смогут снимать денежные средства в банкомате и оплачивать безналичным способом покупки в магазинах. При этом клиенты платят только за сумму, которой действительно воспользовались, и только за то время, в течение которого средства отсутствовали на счете.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.