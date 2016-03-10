АТБ ввел новую кредитку

Новый продукт банка объединяет в себе преимущества как кредита, так и кредитной карты: то есть его пользователи смогут снимать денежные средства в банкомате и оплачивать безналичным способом покупки в магазинах. При этом клиенты платят только за сумму, которой действительно воспользовались, и только за то время, в течение которого средства отсутствовали на счете.