Бюджет Приморья поддержит новоявленных бизнесвумен

19 миллионов рублей из краевого бюджета направят на помощь безработным приморцам, желающим открыть собственное дело. Граждане, стоящие на учете в службе занятости региона, могут рассчитывать на поддержку в этом вопросе, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Как рассказали в департаменте труда и социального развития Приморского края, более 60 процентов тех, кто попадет в программу самозанятости, женщины. Таких показателей удалось достичь в 2015 году. «Именно этой категории безработных сложно найти работу в условиях кризиса. И пусть небольшое, но собственное дело может исправить ситуацию. Особенно это касается жительниц муниципальных образований, в которых нет крупных производств и обилия предприятий. Поэтому уровень безработицы на таких территориях достаточно высок», - поясняет директор департамента Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА. По словам главы ведомства, в прошлом году женщины активнее занимались поиском работы, чем мужчины. В центры занятости обратились 32,5 тысяч жительниц Приморья. Это более чем 50 процентов всех обращений в службу занятости. 18,5 тысяч дам уже трудоустроены. 510 женщин получили государственную услугу по содействию самозанятости. Специалисты консультируют будущих бизнесменов, тестируют на предмет выявления способностей к занятиям предпринимательской деятельностью. На следующем этапе - помощь в подготовке бизнес-плана и получение финансирования. В итоге с помощью сотрудников центров занятости в прошлом году свое дело открыли 193 женщины. Большинство из начинающих предпринимателей воспользовались финансовой поддержкой краевого бюджета. 182 женщины прошли образовательные курсы по основам бизнеса. Специалисты рекомендуют направления работы на себя, которые действительно востребованы. Как правило, начинающие бизнесмены выбирают такие сферы деятельности, которые не требуют больших финансовых затрат. К примеру, в сельской глубинке, где слабо развита сфера услуг, женщины - начинающие предприниматели открывают торговые точки, парикмахерские, мастерские по пошиву и ремонту одежды, сельскохозяйственное производство. В населенных пунктах покрупнее открывают фитнес- и танцевальные студии, языковые и дизайнерские школы, а также дошкольные учреждения. Так, во Владивостоке бывшая безработная организовала два детских сада, создав дополнительно шесть рабочих мест. Частные дошкольные учреждения открылись и в Дальнереченске. Известный в Спасске-Дальнем центр развития ребенка «Умничка» также открыла клиентка центра занятости. В «Умничке» помогают детишкам с особыми образовательными потребностями. Жительница Пожарского района создала частный логопедический кабинет «Говоришка». Безработная из села Хороль прошла обучение по программе «Классический оздоровительный массаж» и открыла массажный кабинет «Галатея». Помимо ежедневной работы в кабинете, она принимает вызовы на дом, посещает тяжелобольных после инсульта. Напомним, программа «Содействие самозанятости безработных граждан» начала работать в Приморье в 2009 году. Это было одно из антикризисных мероприятий, которое финансировал федеральный бюджет. Однако с 2012 года поддержка предпринимательской инициативы безработных идет из краевого бюджета. Вице-губернатор края Павел СЕРЕБРЯКОВ убежден: создание условий для трудовой активной деятельности приморских женщин - важный шаг для поддержки семей с детьми. «Если женщина, воспитывающая детей, готова выйти на работу, мы обязаны оказать ей в этом необходимую помощь. Тем более если она хочет заняться бизнесом. Направление на обучающие курсы, финансовая поддержка из краевого бюджета, консультативная помощь - должно работать все, что имеется в арсенале у сотрудников службы занятости», - подчеркивает он. Елена СУМИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.