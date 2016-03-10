Хабаровчане будут есть "японские" огурцы

Российско-японская агрокомпания JGC Evergreen, построившая тепличный комплекс в рамках ТОР «Хабаровск», поставила в торговые сети Хабаровска первые 1,5 тонны овощей, пишет Деловая газета «Золотой Рог». В настоящее время ежедневно в тепличном комплексе собирается от 100 до 1000 кг огурцов, в среднем за неделю - около 5 тонн, сообщила пресс-служба АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ). Отмечается, что компания заключила договоры на поставку продукции в рестораны и кафе. Кроме того, в планах реализация овощей на территории компании, а также на центральном рынке Хабаровска. Цена овощей - на уровне других местных производителей. «Мы получаем преференции как резидент ТОР, что дает хорошие возможности для продвижения нашего бизнеса», - приводятся в сообщении слова гендиректора JGC Evergreen Томоюки ИГАРАСИ. СП JGC Evergreen является первым иностранным резидентом ТОР «Хабаровск». 82,2% принадлежит японскому холдингу JGC, остальное у ООО «Энерго- имульс-Плюс». Производство расположено на площадке «Индустриальный парк «Авангард», где реализуется проект по строительству тепличного комплекса овощеводства стоимостью более 2 млрд рублей. К настоящему времени площадь теплиц составляет 2,5 га, общая сумма инвестиций, вложенных на первом этапе, - 556 млн рублей. В планах компании - расширение комплекса до 10 га. Мощность теплиц предполагает до 70 кг урожая с 1 кв. м в год. Газета «Золотой Рог», Владивосток.