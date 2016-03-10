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Кадры для Дальнего Востока будут искать на Северном Кавказе

10 марта 2016, 12:15
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) откроет филиал на Северном Кавказе

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) откроет филиал на Северном Кавказе, чтобы привлекать высококвалифицированных специалистов для работы в восточных регионах страны, при этом приоритет будет по-прежнему отдаваться местным кадрам, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. Предложение о создании подразделения АРЧК исходило от заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Олега ХАЦАЕВА. «Считаем целесообразным открыть филиал агентства на базе Северо-Кавказского федерального университета. Использование такой площадки позволит перейти к реальной практикоориентированной работе», - сказал Олег Хацаев. Ранее генеральный директор АРЧК Валентин Тимаков в ходе Гайдаровского форума сообщил о намерении АРЧК открыть на Северном Кавказе проектный офис для привлечения кадров. Отмечалось, что в северокавказских регионах самая высокая безработица в России - от 10% до 18% на фоне общероссийского показателя в 5,3%, а запуск множества инвестиционных проектов на малонаселенном Дальнем Востоке создаст широкий спрос на рабочую силу. К 2020 году только по уже реализуемым проектам на Дальнем Востоке будут нужны 50 тыс. работников, а с учетом семей - 100 тыс. Филиалы АРЧК планируется создать также во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. «Планируется заключить соглашения о сотрудничестве более чем со 100 ключевыми компаниями - работодателями на Дальнем Востоке, - рассказал Тимаков. - Среди них резиденты ТОР, Свободного порта, инициаторы инвестиционных проектов. База вакансий, собранных с этих работодателей, будет размещена на общедоступном портале, а также ретранслирована на ресурсах наиболее посещаемых сайтов вакансий - superjob.ru, hh.ru, портале «Работа в России» и других порталах», - рассказал Тимаков. По его словам, АРЧК уже заключены 15 подобных соглашений.

Наблюдательный совет утвердил показатели эффективности деятельности АРЧК на 2016 год, в том числе по созданию общедоступного сервиса информирования о мерах государственной поддержки жителей Дальнего Востока и переезжающих на Дальний Восток, о типовых решениях по самозанятости граждан, в том числе с использованием земельных участков в рамках программы «дальневосточный гектар», и созданию Службы адаптации и поддержки переезжающих работников (САППР), а также по ряду других ключевых направлений работы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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