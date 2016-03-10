Кадры для Дальнего Востока будут искать на Северном Кавказе

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) откроет филиал на Северном Кавказе, чтобы привлекать высококвалифицированных специалистов для работы в восточных регионах страны, при этом приоритет будет по-прежнему отдаваться местным кадрам, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. Предложение о создании подразделения АРЧК исходило от заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Олега ХАЦАЕВА. «Считаем целесообразным открыть филиал агентства на базе Северо-Кавказского федерального университета. Использование такой площадки позволит перейти к реальной практикоориентированной работе», - сказал Олег Хацаев. Ранее генеральный директор АРЧК Валентин Тимаков в ходе Гайдаровского форума сообщил о намерении АРЧК открыть на Северном Кавказе проектный офис для привлечения кадров. Отмечалось, что в северокавказских регионах самая высокая безработица в России - от 10% до 18% на фоне общероссийского показателя в 5,3%, а запуск множества инвестиционных проектов на малонаселенном Дальнем Востоке создаст широкий спрос на рабочую силу. К 2020 году только по уже реализуемым проектам на Дальнем Востоке будут нужны 50 тыс. работников, а с учетом семей - 100 тыс. Филиалы АРЧК планируется создать также во Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. «Планируется заключить соглашения о сотрудничестве более чем со 100 ключевыми компаниями - работодателями на Дальнем Востоке, - рассказал Тимаков. - Среди них резиденты ТОР, Свободного порта, инициаторы инвестиционных проектов. База вакансий, собранных с этих работодателей, будет размещена на общедоступном портале, а также ретранслирована на ресурсах наиболее посещаемых сайтов вакансий - superjob.ru, hh.ru, портале «Работа в России» и других порталах», - рассказал Тимаков. По его словам, АРЧК уже заключены 15 подобных соглашений.