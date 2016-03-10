Казна Владивостока будет бездефицитной

Доходы и расходы бюджета Владивостокского городского округа на 2016 год сформированы в одинаковой сумме - 11672,6 млн рублей, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Впервые в этом году муниципальные власти сформировали бездефицитный бюджет. Конечно, и горожанам, и тем, кто управляет краевым центром, хотелось бы иметь больше средств, чтобы направлять их на благоустройство и обновление городской среды. Но в нынешней непростой ситуации, характерной и для других регионов и муниципалитетов, от новых проектов пришлось отказаться, сконцентрировавшись на содержании существующих социальных учреждений и обширного городского хозяйства. На какие деньги живет наш город и что может себе позволить в рамках бюджета-2016, рассказала начальник управления финансов администрации города Владивостока Наталья ЛУКЬЯНЕНКО. Интересно, что из собранных на территории города 40,1 млрд рублей налоговых доходов будет оставлено во Владивостоке только 5,8 млрд рублей, остальные средства распределены в федеральный и краевой бюджеты. Часть из них, к счастью, возвращается в виде субсидий, субвенций и дотаций. - В этом году, в силу обстоятельств, мы отказываемся от проектирования и строительства новых капитальных объектов. Задача - обеспечение в первоочередном порядке источниками финансирования действующих расходных обязательств, полноценное содержание уже имеющихся объектов, выплата зарплаты работникам бюджетной сферы, - пояснила Наталья Николаевна. - К слову, в целях экономии принято решение об отказе от индексации заработной платы работников местного самоуправления. В то же время с 1 октября 2016 года на 4,5% предусмотрена индексация заработной платы учителям, воспитателям детских садов и другим работникам, обеспечивающим учебный процесс. Вообще, бюджет города реально можно считать социально ориентированным. На социально-культурную сферу, по данным управления финансов, выделяется 51,5% от общих сумм расходов бюджета, в абсолютных цифрах это 6 013 млн рублей. Именно на эти средства функционируют во Владивостоке 238 учреждений социальной направленности, в которых работает 9247 человек. На финансировании городского бюджета находится 118 детских садов, 79 школ, 32 учреждения дополнительного образования, три учреждения культуры и четыре - физкультуры и спорта. Кстати говоря, в нынешнем году планируется завершить строительство детского сада (на эти цели заложено 122 млн рублей) и жилого дома для переселения граждан из аварийного жилья. Как заметила Наталья Лукьяненко, основной принцип бюджетных расходов - реализация 17 муниципальных программ. Самой значимой с точки зрения объема финансирования является Программа развития образования города Владивостока на 2014-2018 годы (59% от расходов в программном бюджете города). - Существенная часть расходов городского бюджета направлена на жилищно-коммунальное хозяйство, - сказала Наталья Лукьяненко. - За счет этих средств мы ремонтируем жилищный фонд, в том числе по исполнительным листам, содержим уличное освещение - в городе установлены и обслуживаются 37381 светильник, - проводим ремонт дорог, осуществляем их зимнее содержание. В целом на текущий, капитальный, аварийный ремонт автомобильных дорог общего пользования на 2016 год зарезервировано всего 456 млн рублей. Средств, действительно, не так много. При этом на развитие и содержание уличной дорожной сети и благоустройство направлено 24% от программного бюджета - 2202 млн рублей. - В последние годы большое внимание уделяем поддержке малого и среднего предпринимательства, - отметила Наталья Николаевна. - В 2016 году планируется оказать поддержку не менее чем 80 таким субъектам, что, по нашим данным, поможет сохранить на территории города не менее чем 3 тыс. рабочих мест. Отвечая на вопрос Деловой газеты «Золотой Рог», она сообщила, что в бюджете муниципалитета на эти цели заложено 16 млн рублей. Мультипликативного эффекта в администрации города ждут от реализации законов о Свободном порте Владивосток и ТОРах, что позволит создать новые рабочие места, а следовательно, получить и новые налоговые поступления. Впрочем, здесь также напоминают представителям бизнеса о необходимости своевременной уплаты налогов, из которых, в том числе, и складывается городской бюджет. Руководитель финансового управления подчеркнула, что, несмотря на весьма жесткую экономию и отказ от строительства новых объектов, средств на содержание существующего городского хозяйства хватит. «Не планируется сокращение действующих учреждений, сокращение работников этих учреждений, бюджет города Владивостока будет выполнять все свои полномочия и взятые ранее обязательства». Ирина БАРАННИК. Газета «Золотой Рог», Владивосток.