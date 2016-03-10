Китайская корпорация откроет филиал в Приморье

Одна из крупнейших китайских корпораций откроет филиал в Приморье. Речь об этом шла на встрече директора департамента международного сотрудничества Приморского края Алексея СТАРИЧКОВА с председателем правления «Компании по инвестиционному развитию «Чжунте Лунсин» Чжан МИНЕМ и заместителем генерального директора, руководителем отдела взаимодействия с Россией «Китайской энергетической инженерной компании» (Sinomec) Чжан ЦИНОМ, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Приветствуя гостей, Алексей Старичков отметил, что у Приморья и Китая есть успешный опыт совместной работы в дорожном строительстве и развитии инфраструктуры. «Сегодня в диалоге с китайскими партнерами разрабатывается концепция строительства международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», которые свяжут наш край с китайскими провинциями Цзилинь и Хэйлунцзян. Это целый комплекс инженерно-технических и правовых решений - строительство логистического терминала, автодорог и портов», - отметил директор департамента. Чжан Минь поблагодарил приморцев за теплый прием и отметил, что корпорация работает уже более чем в ста странах мира и планирует в ближайшее время открыть представительство в Приморском крае. «Компания по инвестиционному развитию «Чжунте Лунсин» входит в список ста крупнейших корпораций мира и является передовой в сфере энергетики и нефтехимии. Также мы располагаем 28 научно-исследовательскими центрами в Китае. И мы приехали, чтобы обсудить перспективы совместных проектов в области энергетики, электричества, и строительства инфраструктурных объектов. Мы решили открыть представительство нашей компании в Приморье до 15 марта и благодаря географической близости сможем тщательно прорабатывать все проекты. Надеемся, что начало работы нашей корпорации в Приморском крае поможет нам переходить и на другие регионы России», – сообщил он. Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.