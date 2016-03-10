Кредитный рынок Приморья привыкает играть по изменившимся правилам

Из результатов анализа, проведенного Дальневосточным ГУ Банка России, следует, что кредитный рынок Приморского края некоторым образом стабилизировался. Банки, по-прежнему стремясь минимизировать кредитные риски, перешли на еще более тщательный анализ платежеспособности заемщиков, одновременно предъявляя высокие требования к обеспечению по кредитам, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Вместе с этим сложная макроэкономическая ситуация, потеря в большинстве своем организациями устойчивого денежного потока, снижение уровня жизни населения, потребительской уверенности приводят банки и их клиентов к необходимости поиска взаимоприемлемых решений, реструктуризации долгов с учетом реальных возможностей их обслуживания. В исследовании Главного управления приняли участие 20 субъектов банковского сектора Приморья с учетом региональных кредитных организаций, филиалов инорегиональных банков и т.д. (на 1 января 2016 года в Приморье осуществляли деятельность 5 местных банков и 16 филиалов, включая крупнейшие банки страны и кредитные организации других регионов России). Специалисты Дальневосточного ГУ Банка России сделали вывод, что наибольшую предрасположенность к смягчению условий кредитования продемонстрировали банки, контролируемые государством, в то время как региональные банки и филиалы инорегиональных банков не форсировали рынок кредитных займов населению и бизнесу. Размер процентной ставки по кредитам, несомненно, является показателем такого смягчения. Так, самая либеральная процентная политика действовала в отношении населения по потребительским кредитам. Необходимо заметить, что сегодня ставка рефинансирования, в свое время определявшая последующие ставки по кредитованию в российских банках, во многом отошла на последний план. Сегодня по Указанию Банка России от 11.12.2015 г. № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России» ее значение соответствует ключевой ставке Банка России. И если пару лет тому назад (а формально - до 31 декабря 2015 года) она была равной 8,25%, то сегодня этот ориентир равен 12,5%. Фактическое возвращение к условиям кредитования в 2009 году. Сегодня банки с государственным участием в Приморье могут предложить частным лицам кредит по ставке от 15,9%, малому бизнесу - от 16% под залог, или от 12,97% - на пополнение оборотных средств (овердрафт). Региональные банки оставляют потребительское кредитование чаще всего для зарплатных клиентов, предлагая им ставки от 20,9% годовых. Но установление процентов по кредиту - строго индивидуальная вещь, и определить среднюю процентную ставку по кредитным продуктам даже в одном банке - дело сложное. В IV квартале на прежнем уровне был сохранен размер дополнительных комиссий и сборов по кредитам населению. А что касается неценовых условий кредитования, то высокие требования по-прежнему предъявлялись к финансовому положению и кредитоспособности заемщика, к обеспечению по кредиту. Так что в этой сфере также ожидаемого смягчения не произошло. Хотя, на фоне сохраняющегося ограниченного предложения банковских кредитных продуктов в целом для юридических лиц и в секторе потребительского кредитования населения, банки усилили внимание в отношении ипотечных заемщиков. Незначительное увеличение сумм выдаваемых кредитов банки смогли предложить крупным корпоративным заемщикам и при выдаче ипотечных кредитов. Ограничение кредитования по срокам устанавливалось для всех категорий заемщиков за исключением представителей малого и среднего бизнеса. Хотя даже в такой ситуации, по данным Дальневосточного ГУ Банка России, кредитные учреждения в Приморье в конце 2015 года заметно конкурировали между собой. Очевидное дестабилизирующее воздействие на условия банковского кредитования продолжает оказывать ухудшение ситуации в нефинансовом секторе экономики, падение доходов населения, снижение платежеспособного спроса в целом на кредиты со стороны всех групп заемщиков. В итоге в IV квартале 2015 года спрос на получение банковских кредитов увеличился не в той мере, как ожидалось: сезонный предпраздничный фактор слабо повлиял на кредитную активность заемщиков. Выводы специалистов Дальневосточного ГУ Банка России подтверждают и статистические данные. Так, на 1 января 2016 года сумма кредитов в рублях и валюте, выданная банковскими структурами физическим лицам в Приморье, составила 73,977 млрд рублей (-34% к итогам 2014 года). Кредитование крупных предприятий и малого бизнеса в крае также дало спад на 25%, общая сумма выданных кредитов составила 241 млрд 415 млн рублей. В лидерах по кредитованию традиционно оптовая и розничная торговля, кредиты под завершение расчетов, обрабатывающие производства. Обнадеживающим фактором служит сегодня увеличение уровня кредитования производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака - плюс 51% к уровню 2014 года (по данным www.cbr.ru). И это фактически единственная отрасль, продемонстрировавшая рост в прошлом году. Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.