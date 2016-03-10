Работодатели стали снова набирать персонал

Число оставшихся без работы в 2015 году россиян составило полмиллиона человек, еще столько же находятся под риском увольнения, сообщил глава Минтруда Максим ТОПИЛИН. При этом, по данным одной из крупнейших российских рекрутинговых компаний Headhunter (hh.ru), ситуация для многих предприятий в непростое для экономики России время оказалась лучше, чем ожидалось, поэтому спрос на рынке труда перестал снижаться и снова начал расти - больше всего ищут специалистов по продажам и в IT-сфере, пишет Деловая газета «Золотой Рог». Экономическая ситуация в России в последние полтора года заставила многих работодателей заняться серьезной оптимизацией расходов, которые в том числе коснулись и персонала. Людей сокращали целыми отделами, не имея больше возможности оплачивать их труд. В первую очередь это коснулось предприятий, которые были связаны с импортом товаров: слишком резкое и сильное падение российского рубля сводило бизнес на нет. При этом, как рассказала РИА «Новости» руководитель службы исследований HeadHunter Мария ИГНАТОВА, за последний год спрос на сотрудников в Москве вырос на 14%. «Конечно, в этот рост внес вклад «эффект низкой базы», когда показатели сравниваются с самыми критичными периодами прошлого года, но положительной тенденцией является и то, что последние 6 месяцев оказались для многих компаний гораздо лучше, чем ожидалось в начале 2015 года», - рассказала Игнатова. По ее данным, в начале 2016 года часть из них стала снова набирать ранее сокращенный персонал. «Представители компаний отмечают, что наступивший год будет сложным, однако большинство из них адаптировались к новым условиям рынка и активно налаживают рабочие процессы», - добавила Игнатова.