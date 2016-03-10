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Состоятельные владельцы карт Visa готовы сэкономить на ювелирных украшениях и часах

10 марта 2016, 14:40
Совокупный объем транзакций по премиальным картам Visa в прошлом году в России вырос на 39%, а их количество - на 56%
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В России

Совокупный объем транзакций по премиальным картам Visa в прошлом году в России вырос на 39%, а их количество - на 56%. В текущем году состоятельные клиенты международной платежной системы не планируют снижать уровень своих текущих дискреционных расходов (не включающих в себя жизненно необходимые траты), свидетельствуют данные традиционного исследования Visa, пишет Деловая газета «Золотой Рог». «Большинство, 78% наших респондентов, в принципе, не собирается сокращать свои расходы (39% намерены их увеличить и еще столько же планируют сохранить на прежнем уровне). К снижению доходов готовятся только 19%», - сообщил директор департамента внедрения новых продуктов Visa в России Антон КРАСНЕНКОВ.

Среди статей расходов, которые состоятельные владельцы карт Visa все-таки готовы сократить в случае необходимости: приобретение ювелирных украшений и часов (указали 45% опрошенных), дизайнерской одежды и аксессуаров (42%), мебели (35%), автомобилей (33%), техники (30%), а также посещение дорогих ресторанов (43%).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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