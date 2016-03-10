Средний чек ресторанов и кафе во Владивостоке упал вдвое

Юнна РЕЗАЕВА, владелица ресторана «Ностальгия», сети кондитерских «Вишневый сад»: - Кризисные явления, безусловно, влияют на сферу ресторанного бизнеса, но, на мой взгляд, причина наблюдающегося спада не столько в них, сколько в высокой конкуренции на рынке. Кроме того, бизнес губит аренда. В 2015 году сильно выросли арендные ставки, и с этим справились не все. В более выигрышном положении сегодня те рестораторы, у кого помещения находятся в собственности. Поток гостей у нас, как и у других коллег по рынку, снизился, но на пустые залы пожаловаться не могу. Также накануне Нового года мы открыли в центре Владивостока новое заведение под маркой «Вишневый сад» - «Пироговую», что привлекло к нам как новых гостей, так и вернуло старых. Более того, мы не исключаем возможности открытия новых точек и дальше, видя в сложившейся на рынке ситуации возможности для роста. И проводимая в стране политика импортозамещения добавляет оптимизма. Средний чек в наших кондитерских упал не сильно. Но у нас всегда были демократичные цены, и, допустим, пирожное за 200 рублей у нас относится к разряду дорогих, в то время как у соседей-конкурентов цены начинаются от 240-270 рублей. С рестораном сложнее: все меньше гостей заходят без повода, просто пообедать или поужинать. Но пользуются высоким спросом бизнес-ланчи, все чаще заказывают блюда на вынос. А вот услуга кейтеринга стала менее востребованной: клиенты стали готовить сами. У нас есть планы по развитию ресторана, и в ближайшее время запланирована его реконструкция. Сегодня, несмотря на то что поставщики поднимают цены, мы по-прежнему стараемся сохранить принцип демократичности, понимая под этим не дешевизну, а разумное ценообразование. Это непросто, учитывая, что и ресторан, и кондитерские работают исключительно на натуральных продуктах, но за счет уменьшения своей прибыли стараемся изо всех сил держать цены. Что позволяет нам экономить? Сокращение выпуска продукции класса «премиум» с использованием дорогих импортных ингредиентов, например бельгийского шоколада. Не отказываемся от нее совсем, но готовим только под заказ. Ситуация на рынке заставила нас пересмотреть и расширить меню своих заведений. Основу по-прежнему составляют любимые блюда гостей, но не обходится и без обновлений. Так, например, полностью пересмотрели кофейную карту, ввели много новинок, в т. ч. необычных, таких как кофе с халвой, и гости в буквальном смысле идут на запах. Кроме того, на волне всеобщего увлечения здоровым питанием разработали рецептуру различных витаминных чаев и напитков, ввели «облегченные» мармеладные торты и т. д. В кризис нужно более пристально относиться к продвижению, поэтому мы усилили службу маркетинга. Однажды мы уже сделали непростительную ошибку - отказались от рекламы, посчитав, что наше имя на рынке и без того известно. Больше таких оплошностей не допускаем. Но сменили инструменты, уйдя в Интернет - в соцсети, популярные порталы, развивая собственный сайт. Вообще, мне кажется, разговоры о кризисе сильно преувеличены. В новогодние каникулы мы не могли собрать гостей на рождественский вечер: все отдыхали за границей. И в целом мы настроены очень оптимистично: аудитория наших гостей очень широкая, от студентов до людей старшего возраста. Те, кто вырос на нашей выпечке, сегодня приводят к нам уже своих детей. И еще. Сегодня очень востребовано то, с чего мы начинали более 20 лет назад: камерность, душевность. Постоянные гости до сих пор вспоминают романсы при свечах в «Ностальгии», и мы возобновили традиции в новом заведении - «Пироговой», где звучат романсы, испанская гитара, фламенко… Это нашло такой отклик у гостей! Вечным ценностям никакой кризис не помеха. Иностранные туристы спасают положение