Во Владивостоке малыши будут гулять на крыше своего детсада

Новый муниципальный детский сад на 300 мест возводят в Первомайском районе Владивостока, на улице Интернациональной, 50. Работы по строительству ведутся в соответствии с программой главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА по расширению сети дошкольных учреждений, пишет Деловая газета «Золотой Рог». «Когда-то здесь уже был детский сад. Мы его реконструируем, увеличиваем количество мест. В связи с тем, что прилегающей территории не хватает для оборудования традиционных прогулочных зон и детских площадок, принято решение сделать их на крыше садика. Это продумано и безопасно, здесь будут установлены специальные ограждения», - отметил глава Владивостока в ходе инспекционной поездки на эту, социально значимую стройку. По проекту, на эксплуатируемой кровле уложат прорезиненное покрытие, установят теневые навесы и малые архитектурные формы. А на прилегающей к садику территории выполнят благоустройство и установят спортивные и детские площадки. В настоящее время в здании завершаются полная перепланировка помещений, работы по монтажу пожарных лестниц и декоративных элементов кровли, ведется прокладка новых инженерных сетей (канализации, водопровода, тепло- и электроснабжения), а затем начнутся отделочные работы. Чтобы увеличить площадь старого детсада, строители возвели бетонную галерею, расширив тем самым здание на 4 метра: теперь галерея выполняет функции коридора, а за счет освободившихся прежних коридоров увеличена площадь игровых комнат. Также в здании усилили проемы и полностью заменили полы. Кстати, здание детского сада было построено полвека назад. В годы демографического кризиса его отдали в частные руки. За право вернуть детям садик администрация Владивостока несколько лет вела судебную тяжбу. Следует отметить, что арендаторы не проводили в здании капитального ремонта, поэтому о нынешней реконструкции строители говорят как о полноценной стройке. В цокольном этаже запланировано размещение административных помещений, прачечной и пищеблока. На первом разместятся шесть групп, медпункт, музыкальный и спортивный залы, на втором - восемь групп. Напомним, что за последние годы по программе Игоря Пушкарева в краевом центре сданы в строй 23 детских сада. Дошкольные учреждения либо были построены с нуля, либо здания возвращены в муниципальную собственность и реконструированы. В итоге детские сады появились на улицах Вилкова, Сахалинской, Некрасовской, Узбекской, Нейбута, Русской, Пихтовой, Магнитогорской, Маковского, Ковальчука, Терешковой, Порт-Артурской, в Снеговой Пади и т. д. С 2008 года в дошкольных учреждениях Владивостока создано 9783 места, что равносильно открытию 49 типовых детских садов. «Одной важной цели мы добились - обеспечили детей с трех лет путевками в муниципальные детсады. Однако сейчас наша задача - чтобы дети с полутора лет были обеспечены местами в детских садах. Поэтому работа по строительству и реконструкции дошкольных учреждений во Владивостоке будет продолжена», - завил глава города. Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.