Женщины в Приморском крае могут выходить на пенсию раньше

Важным условием досрочного получения пенсии является наличие у женщины страхового стажа не менее 15 лет. Досрочную пенсию могут получить также матери, родившие двух и более детей, в случае наличия у них не менее 20 лет страхового стажа, 12 из которых были заработаны в районах Крайнего Севера либо 17 лет - в приравненных к ним местностях. Отметим, в крае к местностям, приравненным к Крайнему Северу, относятся Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский районы и часть Красноармейского района. Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.