Глава Сбербанка хочет доллар по 60 рублей

— Мое мнение таково, что для российской экономики было бы оптимально иметь стабильный курс рубля, — говорит Игорь Тихомиров, главный экономист БКС. — Будет ли он 60, 70 или 80 рублей за доллар — это уже не суть важно. Понятно, что с точки зрения потребителей и импортеров, чем сильнее рубль, тем выгоднее. Но с точки зрения экономического планирования важнее иметь стабильность курса, потому что его волатильность смещает ожидания относительно его дальнейшей динамики. Поэтому компании и банки пытаются заложить в свои расчеты более низкий курс, чем он может оказаться, чтобы не столкнуться с убытками, связанными с курсовой разницей. В итоге стоимость заимствований в экономике существенно выше, потому что от ожиданий более низкого курса прогнозируется более высокая инфляция и, соответственно, появляются более высокие ставки, особенно по долгосрочным кредитам. А это основа прежде всего для структурной перестройки экономики, создания новых рабочих мест, роста благосостояния.