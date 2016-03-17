Глава Сбербанка хочет доллар по 60 рублей

Курс доллара в 70 рублей слишком низкий для отечественной валюты и не выгоден российской экономике, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, сообщает деловая газета «Золотой Рог», доллар по 60 рублей стал бы «компромиссом», при котором промышленность выйдет на режим модернизации, а работа экспортеров останется прибыльной, заявил он в интервью Bloomberg TV.
— Если бы доллар стоил около 60 рублей, то это был бы более комфортный уровень для компаний и государственного бюджета, как и для всех игроков на российском рынке, — выразил свое мнение Герман Греф, пишут «Известия». По его словам, если национальная валюта слабеет, то можно развивать экспорт, а при сильном рубле хорошо модернизировать экономику и импортировать технологии.
— Для экспорта девальвация — это очень хорошо. Но если говорить о модернизации, автоматически это означает, что ты должен закупать технологии за рубежом, — считает Греф.
Однако опрошенные «Известиями» экономисты решили подискутировать с главой Сбербанка.
— Мое мнение таково, что для российской экономики было бы оптимально иметь стабильный курс рубля, — говорит Игорь Тихомиров, главный экономист БКС. — Будет ли он 60, 70 или 80 рублей за доллар — это уже не суть важно. Понятно, что с точки зрения потребителей и импортеров, чем сильнее рубль, тем выгоднее. Но с точки зрения экономического планирования важнее иметь стабильность курса, потому что его волатильность смещает ожидания относительно его дальнейшей динамики. Поэтому компании и банки пытаются заложить в свои расчеты более низкий курс, чем он может оказаться, чтобы не столкнуться с убытками, связанными с курсовой разницей. В итоге стоимость заимствований в экономике существенно выше, потому что от ожиданий более низкого курса прогнозируется более высокая инфляция и, соответственно, появляются более высокие ставки, особенно по долгосрочным кредитам. А это основа прежде всего для структурной перестройки экономики, создания новых рабочих мест, роста благосостояния.
— Я понимаю, почему Герман Греф назвал такой курс. Оптимальный он потому, что примерно исходя из такого курса посчитан бюджет. Тогда понятно, за счет чего дефицит покрывается, понятно, что валютные доходы позволят обеспечить рублевые доходы бюджета в той мере, в которой это необходимо. Однако с точки зрения стратегического развития России выгоднее иметь сильную валюту. Сильная экономика может сочетаться со слабой валютой только на очень непродолжительное время, обычно слабая валюта соответствует слабой экономике. Если валюта сильная, тогда мы становимся инвестиционно привлекательными, неопределенности в экономической ситуации гораздо меньше, можно приходить и вкладываться в российскую экономику, — говорит Игорь Николаев, директор Института стратегического анализа (ИСА) ФБК.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.