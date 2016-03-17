"Ипотека с государственной поддержкой" в Сбербанке будет действовать до 31 декабря

Каждая вторая ипотека с господдержкой в Приморье оформляется в Сбербанке
О тенденциях жилищного кредитования в крае специалисты Сбербанка и эксперты рынка недвижимости рассказали в ходе пресс-конференции, посвященной продлению программы господдержки ипотеки, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Напомним, программа «Ипотека с государственной поддержкой» стартовала в марте 2015 года, а в 2016-м была продлена. Основное условие программы – покупка жилья у застройщика на первичном рынке. Важно, чтобы объект возводился в соответствии с 214-ФЗ о долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, также можно приобрести квартиру у застройщика в уже сданном доме.
«Наблюдается существенный рост количества зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве с привлечением кредитных средств и средств целевого займа, - отметила Наталья Балыш, заместитель руководителя Управления Росреестра по Приморскому краю. - В 2015 году количество данных договоров составило 1 356 единиц, что в 2,7 раза больше аналогичного показателя 2014 г. Рост в отношении первичного рынка недвижимости обеспечила государственная программа субсидирования ипотеки».
С момента старта программы в марте 2015 года приморцы оформили в Сбербанке более 650 таких жилищных кредитов. «Ипотека с господдержкой доказала свою востребованность среди населения, ведь она действительно помогает нашим клиентам приобрести качественное и доступное жилье, - отмечает Марина Королёва, начальник управления по работе с партнерами и ипотечному кредитованию Приморского отделения ПАО Сбербанк. – Заявку на ипотеку Сбербанка можно оформить как в отделении банка, так и в офисах партнеров: аккредитованных застройщиков и агентств недвижимости. Решение по заявке станет известно в течение двух дней».
Президент ассоциации риэлторов «Приморская палата недвижимости» Марина Оборожная особенно отметила, что все участники рынка недвижимости стремятся сделать процесс приобретения жилья и оформления ипотеки максимально быстрым и комфортным для населения. Электронные сервисы и каналы взаимодействия ускоряют и упрощают процедуры. С 1 июня 2015 года в этот процесс включился и Росреестр, на официальном сайте которого есть возможность подать заявления на государственную регистрацию прав на недвижимость в электронном виде. «Такая возможность интересует и застройщиков, и крупные банки, в том числе и Сбербанк, совместно с которым ведется работа по отработке электронного взаимодействия в части подачи документов на государственную регистрацию прав, в том числе и по ипотеке», - рассказала Наталья Балыш.
«Ипотека с государственной поддержкой» в Сбербанке будет действовать до 31 декабря 2016 г. Максимальная сумма кредита по программе для Приморского края составляет 3 млн рублей, первоначальный взнос – от 20%, а срок – до 30 лет для всех категорий заемщиков. В таком случае приморцы могут оформить жилищный кредит по ставке 12% годовых. При этом по кредитам Сбербанка для физических лиц нет никаких комиссий, а ставка 12% годовых сохраняется на всем протяжении действия договора: как во время строительства объекта, так и после регистрации права собственности.
Подробнее об ипотечных программах можно узнать на сайте Сбербанка www.sberbank.ru. Полный список объектов недвижимости партнеров Дальневосточного Сбербанка в Приморском крае доступен в разделе ипотечного кредитования строящегося жилья.
Досье "ЗолотогоРога": ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В состав Дальневосточного банка ПАО Сбербанк сегодня входят отделения, работающие в восьми субъектах федерации — Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.