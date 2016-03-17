"Ипотека с государственной поддержкой" в Сбербанке будет действовать до 31 декабря

Президент ассоциации риэлторов «Приморская палата недвижимости» Марина Оборожная особенно отметила, что все участники рынка недвижимости стремятся сделать процесс приобретения жилья и оформления ипотеки максимально быстрым и комфортным для населения. Электронные сервисы и каналы взаимодействия ускоряют и упрощают процедуры. С 1 июня 2015 года в этот процесс включился и Росреестр, на официальном сайте которого есть возможность подать заявления на государственную регистрацию прав на недвижимость в электронном виде. «Такая возможность интересует и застройщиков, и крупные банки, в том числе и Сбербанк, совместно с которым ведется работа по отработке электронного взаимодействия в части подачи документов на государственную регистрацию прав, в том числе и по ипотеке», - рассказала Наталья Балыш.