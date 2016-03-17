Национальные карты "Мир" пойдут в нагрузку к Visa и MasterCard

Правда, экономия на издержках — понятие относительное, поскольку все равно все расходы по карте «Мир», которая, по сути, будет являться навязанной услугой, придется взять на себя банкам. Как рассказали банкиры, расходы можно снизить двумя способами. Во-первых, например, они могут выпускать карту «Мир» с овердрафтом (то есть с дополнительным кредитным лимитом — при этом держатель вполне может залезть в долг, не всегда осознавая этого). Во-вторых, устанавливать плату за обслуживание дополнительной карты от Visa или MasterCard плюс комиссии за операции по ней (например, за перевод с карты на карту).