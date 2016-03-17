Национальные карты "Мир" пойдут в нагрузку к Visa и MasterCard

Банки — участники платежной системы «Мир» нашли способ выполнить требование Центробанка до 1 июля этого года максимально внедрить национальные карты, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Они собираются привязывать к счетам две карты — «Мир», а также карту одной из ведущих международных платежных систем (Visa или MasterCard). Об этом «Известиям» заявили представители 20 из 59 банков — участников платежной системы «Мир», в том числе крупнейших по активам в России. По словам представителей банков, такая практика не запрещена законом «О национальной платежной системе».
О планах по привязке «Мира» к Visa и MasterCard «Известиям», в частности, заявили в ВТБ24, МДМ Банке (интегрируется в Бинбанк), Промсвязьбанке, банках «Авангард», «Союз», «Левобережный», СДМ-банке, Азиатско-Тихоокеанском банке, СКБ-банке, Генбанке, Росгосстрах-банке, Челябинвестбанке.
В конце февраля регулятор обязал банки ускорить процесс полнофункционального перехода на подконтрольную ему Национальную систему платежных карт (НСПК). А именно — выпустить карты «Мир» всем бюджетникам, обеспечить прием «национального пластика» всеми торговыми точками-партнерами. Сейчас «национальный пластик» принимают около 410 точек в Москве и области, в основном же его используют для снятия наличных.
— Учитывая сжатые сроки для выполнения требований ЦБ, а также отсутствие горячего интереса к «национальной карте» со стороны клиентов, за счет привязки банки сэкономят на административных и операционных издержках, — указал источник в НСПК. — А у клиентов отпадает необходимость открывать дополнительный счет, он может осуществлять операции по счету с использованием карты «Мир» или карты МПС.
Правда, экономия на издержках — понятие относительное, поскольку все равно все расходы по карте «Мир», которая, по сути, будет являться навязанной услугой, придется взять на себя банкам. Как рассказали банкиры, расходы можно снизить двумя способами. Во-первых, например, они могут выпускать карту «Мир» с овердрафтом (то есть с дополнительным кредитным лимитом — при этом держатель вполне может залезть в долг, не всегда осознавая этого). Во-вторых, устанавливать плату за обслуживание дополнительной карты от Visa или MasterCard плюс комиссии за операции по ней (например, за перевод с карты на карту).
— Минус привязки нескольких карт к одному счету — в повышении риска утраты всей суммы денег на счете в результате мошеннических действий даже с одной из карт, — рассказали в СКБ-банке.
Кобейдж с МПС грозит затратами, но ряд игроков рассматривают и такой вариант выполнения требований ЦБ.
— Мы планируем эмиссию карт «Мир» на второе полугодие 2016 года и рассматриваем два базовых сценария: самостоятельный выпуск карт «Мир» либо создание кобейджингового проекта с картами Maestro, который будет работать в двух платежных системах — НСПК и MasterCard, — указал первый вице-президент МКБ Юрий Григоренко. — В данный момент мы изучаем рынок и готовимся выбрать вариант эмиссии, который оценят все наши клиенты. Преимущество кобейджинга в его универсальности. Клиент сможет оплачивать покупки картой «Мир» в любых устройствах, а в случае если операция будет проводиться через POS-терминал, не оснащенный приемом карт «Мир», трансакция сможет пройти через MasterCard.
Директор Азиатско-Тихоокеанского банка Максим Балабанов отмечает, что рассматриваются и привязка карты «Мир» к существующим счетам клиентов по картам МПС, и кобейдж, последний вариант даст возможность проводить транзакции не только на территории России, но и за ее пределами. В то же время кобейдж с НСПК вряд ли устроит МПС.
Директор по процессингу Промсвязьбанка Александр Петров говорит, что для МПС кобренд с НСПК может повлечь снижение оборотов в зависимости от условий сотрудничества.
— Если сейчас карта международной платежной системы идет через НСПК (при этом принося доход соответствующей международной платежной системы), то в случае кобейджа международные системы потеряют часть процентного дохода, — поясняет он.
На Visa и MasterCard приходится 90–95% операций по картам в России. У Visa порядка 80 банков-партнеров, у MasterCard — около 100.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.