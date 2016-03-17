Нефть замахнулась на $60

Нежелание Ирана участвовать в каких бы то ни было соглашениях не только о сокращении, но даже замораживании добычи изначально виделось как фундаментальное препятствие для достижения каких-либо значимых договоренностей. После снятия с начала 2016 года санкций страна стремится вернуть на рынок около 1 млн баррелей в сутки (50 млн т/год) своей добычи и довести добычу до 4 млн баррелей в сутки. Однако в дальнейшем пришло понимание, что, во-первых, такая сделка также сможет оказать стабилизирующее влияние на рынок, а во-вторых, впоследствии поможет договориться и с Ираном. На этой неделе после переговоров в Тегеране министр энергетики Александр Новак отметил, что договоренность о замораживании добычи на уровне января 2016 года может быть подписана и без Ирана, который имеет право увеличить добычу после длительных санкций. На днях министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Иран будет обсуждать с крупнейшими производителями нефти замораживание своей добычи только тогда, когда ее уровень в стране достигнет 4 млн баррелей в день.