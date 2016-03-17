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Нефть замахнулась на $60

17 марта 2016, 18:15
Баррель опять преодолел отметку в $40 - аналитики ждут дальнейшего роста
Сюжет
В России

Цена на нефть может превысить к концу года $60/барр в случае достижения на встрече 17 апреля в Катаре соглашения о замораживании добычи между Россией, странами ОПЕК и не входящими в картель производителями, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По состоянию на 18.01 мск 16 марта стоимость майских контрактов на Brent повысилась на $1,3, до $40,01/барр. Министр энергетики России Александр Новак подтвердил, что встреча стран — экспортеров нефти состоится в столице Катара Дохе 17 апреля. По его словам, в рамках консультаций свое участие подтвердили около 15 стран. Однако всё еще остаются сомнения относительно позиции Ирана, Саудовской Аравии и США, пишут «Известия».

Также, как указывает Bloomberg, одним из важнейших факторов, влияющих на нефть, остается позиция США. По мнению аналитиков Bloomberg, Вашингтон может уменьшить объемы производства лишь на короткое время, которого будет недостаточно для стабилизации цен. Как поясняют аналитики, в США трудно поддержать такие договоренности в связи с тем, что на рынке присутствует слишком много игроков. Конкуренция приводит к ценовым войнам и демпингу. А это, в свою очередь, может тормозить рост цен на сырье.

Впрочем, принципиально уже и то, что 15 государств, как входящих в ОПЕК, так и не входящих в картель, поддержали инициативу проведения этой встречи. По данным источников ОПЕК, суммарно эти страны представляют до 75% мировой добычи, и даже если встреча пройдет без Ирана, это не разрушает ее актуальности.

Банковские источники в лондонском Сити, в частности банка Standard Chartered, отметили, что опасения по поводу заморозки добычи участниками переговоров могут поднять цены к концу года выше $60. Впрочем, большинство аналитиков соглашается, что без участия Ирана такая встреча и договоренности не смогут быстро обратить вспять общий понижающий тренд.

Нежелание Ирана участвовать в каких бы то ни было соглашениях не только о сокращении, но даже замораживании добычи изначально виделось как фундаментальное препятствие для достижения каких-либо значимых договоренностей. После снятия с начала 2016 года санкций страна стремится вернуть на рынок около 1 млн баррелей в сутки (50 млн т/год) своей добычи и довести добычу до 4 млн баррелей в сутки. Однако в дальнейшем пришло понимание, что, во-первых, такая сделка также сможет оказать стабилизирующее влияние на рынок, а во-вторых, впоследствии поможет договориться и с Ираном. На этой неделе после переговоров в Тегеране министр энергетики Александр Новак отметил, что договоренность о замораживании добычи на уровне января 2016 года может быть подписана и без Ирана, который имеет право увеличить добычу после длительных санкций. На днях министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что Иран будет обсуждать с крупнейшими производителями нефти замораживание своей добычи только тогда, когда ее уровень в стране достигнет 4 млн баррелей в день.

Российская сторона настаивает, что при любом сценарии длительный переговорный процесс необходимо закрепить соглашением. В интервью ИТАР-ТАСС министр Новак отметил: «На мой взгляд, рынок сегодня более сбалансированный по цене, в том числе благодаря четкому пониманию объемов добычи в соответствии с договоренностями между странами. Если не закрепить решение, то появится неопределенность на рынке, и это приведет к большей волатильности. С моей точки зрения, должно быть подписано соглашение или меморандум, либо публичное совместное заявление». Он также подчеркнул, что ситуация на рынке в феврале-марте свидетельствует, что пока страны придерживаются устных договоренностей.

Комментируя актуальность предстоящей встречи старший вице-президент Argus Вячеслав Мищенко отметил, что даже без участия Ирана эта сделка очень важна.

— Она показательна в плане того, что договариваются как страны ОПЕК, так и страны, не входящие в картель. К тому же происходит это в тот момент, когда добыча в России на пике. В то же время Саудовская Аравия по сути не выдерживает «ценовой войны», о чем свидетельствуют и сокращение добычи в стране, и планы продажи Saudi Aramco, — отметил аналитик.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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