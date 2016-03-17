Почтамт Владивостока 19 марта на час останется без освещения

О катаклизме речи не идет, почтовики присоединяются к акции «Час Земли»
ФГУП «Почта России» в рамках международной экологической акции «Час Земли» 19 марта отключит освещение всех почтамтов с 20:30 до 21:30. Ровно на час погаснет архитектурная подсветка центральных почтовых отделений крупнейших городов от Владивостока до Санкт-Петербурга.
«Час Земли» (англ. Earth Hour) — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества
В настоящее время федеральная сеть «Почты России» включает 42 тыс. отделений.
Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток