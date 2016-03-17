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Почтамт Владивостока 19 марта на час останется без освещения

17 марта 2016, 18:19
О катаклизме речи не идет, почтовики присоединяются к акции "Час Земли"

О катаклизме речи не идет, почтовики присоединяются к акции «Час Земли»

ФГУП «Почта России» в рамках международной экологической акции «Час Земли» 19 марта отключит освещение всех почтамтов с 20:30 до 21:30. Ровно на час погаснет архитектурная подсветка центральных почтовых отделений крупнейших городов от Владивостока до Санкт-Петербурга.

«Час Земли» (англ. Earth Hour) — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества

В настоящее время федеральная сеть «Почты России» включает 42 тыс. отделений.

Юрий РОГОВ. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток

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