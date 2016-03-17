Родственников пустят в реанимацию

14 марта газета «Известия» написала о том, что «запрет на посещение детей является прямым нарушением ФЗ № 323. А запрет на посещение взрослых — нарушением положения Конституции о свободе перемещения». И прокуратура, и Росздравнадзор при желании вполне могли бы требовать устранения нарушений, а граждане, столкнувшиеся с отказом, имеют право оспаривать его в судебных инстанциях, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на СМИ.