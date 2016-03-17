Страховые полисы теперь можно приобрести в отделениях Почты России в Приморье

Ежегодно Почта России доставляет более 2,5 млрд писем (из них 1 млрд – от госорганов) и порядка 140 млн посылок. Почта России обслуживает порядка 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России составляет 3,5 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).