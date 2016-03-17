Центробанк отозвал лицензии сразу у трех банков

По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов "1Банк" неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, кредитная организация не соблюдала введенные Банком России ограничения на осуществление отдельных операций.