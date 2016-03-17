Центробанк отозвал лицензии сразу у трех банков

Банк России отозвал с 17 марта 2016 года лицензию на осуществление банковских операций у московского Национального корпоративного банка (Нацкорпбанк), банка "Екатерининский" и владикавказского АКБ "1Банк", сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сообщение ЦБ.
По данным регулятора, Нацкорпбанк допускал нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России при оценке кредитного риска.
По итогам выполнения требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, размер собственных средств (капитал) кредитной организации снизился до критического значения. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных, в том числе транзитных операций.
Нацкорпбанк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 марта 2016 года занимал 487-е место в банковской системе РФ.
17 марта Банк России отозвал лицензию у московского банка "Екатерининский".
По данным ЦБ, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Адекватная оценка принимаемых банком рисков по требованию надзорного органа привела к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства).
Банк "Екатерининский" является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 марта 2016 года занимал 493-е место в банковской системе РФ.
ЦБ также отозвал лицензию на осуществление банковских операций у владикавказского АКБ "1Банк".
По данным ЦБ, при неудовлетворительном качестве активов "1Банк" неадекватно оценивал принятые риски. Надлежащая оценка кредитного риска и достоверное отражение стоимости активов банка привели к возникновению у кредитной организации оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). Кроме того, кредитная организация не соблюдала введенные Банком России ограничения на осуществление отдельных операций.
Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности, отмечается в сообщении.
В соответствии с приказом Банка России в АКБ "1Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
АКБ "1Банк" является участником системы страхования вкладов.
Согласно данным отчетности, по величине активов банк на 1 марта 2016 года занимал 538-е место в банковской системе РФ.
Выплаты страхового возмещения вкладчикам "1Банка", Нацкорпбанка и банка "Екатерининский" начнутся не позднее 31 марта 2016 года, говорится в сообщении государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".
Газета «Золотой Рог», Владивосток.