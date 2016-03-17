В России назревает массовый отказ самозанятых от бизнеса

На данный момент страховые взносы ИП в ПФР рассчитываются по формуле: МРОТ, помноженный на 12 (месяцев) и на ставку взноса (26%). Если доход предпринимателя составляет более 300 тыс рублей, то он дополнительно уплачивает 1% от суммы, превышающей трехсоттысячный доход. Минтруд предлагает отказаться от надбавки в 1% и ввести повышающий коэффициент, который в 2017 году составит 1,2, а потом ежегодно будет повышаться. По расчетам (содержатся в письме директору департамента МСП Минэкономразвития Максиму Паршину), которые специально по обращению Минэкономразвития сделала «Опора России», если в следующем году будет применяться новая формула, то страховой взнос для ИП с доходом до 300 тыс. рублей составит 24,7 тыс. рублей (по старой формуле — 20,6 тыс. рублей). То есть рост составит почти 20%. Максимальный взнос для предпринимателей, которые зарабатывают порядка 14 млн рублей, достигнет почти 164,8 тыс. рублей.