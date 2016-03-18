Дальневосточники активно пользуются кредитными картами Сбербанка

Количество выпущенных Дальневосточным банком ПАО Сбербанк действующих кредитных карт достигло почти 570 тысяч штук. 20 млрд рублей – таков объем ссудных средств, которыми пользуются сегодня держатели кредитных карт Дальневосточного Сбербанка, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Круглосуточная доступность денежных средств, возможности многократного займа и льготного кредитования - эти преимущества кредитных карт Сбербанка уже успели оценить более 430 тысяч дальневосточников.
«Сбербанк предлагает клиентам широкую линейку кредитных карт - как самых базовых – такую можно получить мгновенно, так и премиальных, с широким набором дополнительных сервисов. Большим спросом пользуются кредитные карты с партнерскими программами – на сегодня банк реализует два таких направления. Карта «Подари жизнь» позволяет помогать детям с тяжелыми онкологическими заболеваниями – определенный процент от стоимости обслуживания карты банк перечисляет в одноименный благотворительный фонд. Также наши клиенты могут оформить кредитную карту, позволяющую копить мили «Аэрофлот Бонус» и обменивать их на премиальные билеты авиакомпании. Держателям зарплатных карт Сбербанк предлагает льготные условия обслуживания», - подчеркнула Наталья Цыкал, Заместитель Председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.
Банковская карта является современным платежным инструментом, который со временем становится все более популярным у различных категорий граждан. Этому способствует наличие развитой сети устройств самообслуживания. Также большую роль играет развитие безналичных расчетов – количество активных торговых точек, в которых возможно расплатиться пластиковой картой год от года растет.
Подробная информация - по телефонам контактного центра 8(800)555 555 0, а также на официальном сайте Сбербанка по адресу www.sberbank.ru.
Досье "Золотого Рога": ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. В состав Дальневосточного банка ПАО Сбербанк сегодня входят отделения, работающие в восьми субъектах федерации — Хабаровском, Приморском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Еврейской автономной и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. Центральный офис банка находится в Хабаровске — столице Дальневосточного федерального округа.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.