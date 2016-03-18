Дальневосточники активно пользуются кредитными картами Сбербанка

«Сбербанк предлагает клиентам широкую линейку кредитных карт - как самых базовых – такую можно получить мгновенно, так и премиальных, с широким набором дополнительных сервисов. Большим спросом пользуются кредитные карты с партнерскими программами – на сегодня банк реализует два таких направления. Карта «Подари жизнь» позволяет помогать детям с тяжелыми онкологическими заболеваниями – определенный процент от стоимости обслуживания карты банк перечисляет в одноименный благотворительный фонд. Также наши клиенты могут оформить кредитную карту, позволяющую копить мили «Аэрофлот Бонус» и обменивать их на премиальные билеты авиакомпании. Держателям зарплатных карт Сбербанк предлагает льготные условия обслуживания», - подчеркнула Наталья Цыкал, Заместитель Председателя Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.