Кредитный портфель дальневосточного подразделения Sberbank CIB в 2015 году вырос на 27%

«Мы предлагаем нашим клиентам действительно уникальные консалтинговые услуги - на базе CIB существует специальный аналитический отдел, который осуществляет постоянный мониторинг как общих, глобальных тенденций в мире и в России, так и тенденций конкретно в экономике и в отраслях Дальнего Востока. И это очень важно - региональные тренды существенно отличаются от общероссийских. Такой подход позволяет давать клиенту более правильные консультации по рынкам сбыта, по механизмам сбыта, по текущим инвестиционным стратегиям, по объемам капитальных вложений», - подчеркнул Сергей Радюшкин, Управляющий директор Sberbank CIB Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.