Магазины "шаговой доступности" во Владивостоке попались на завышении цен

Жалобы на работу ряда магазинов шаговой доступности поступили на телефон «горячей линии» департамента лицензирования и торговли Приморья. Рейд специальной рабочей группы подтвердил, что наценка на некоторые социально значимые продукты питания завышена, а условия реализации продукции – нарушаются.
Как сообщили газете «Золотой Рог» специалисты департамента, жители края пожаловались на высокие торговые надбавки на социально значимые продукты питания, реализацию продукции с истекшим сроком годности и несоблюдение санитарного законодательства в двух магазинах шаговой доступности на улице Нерчинской во Владивостоке.
Участники рабочей группы, в которую вошли представители департамента, Роспотребнадзора, краевого управления Антимонопольной службы и прокуратуры, выяснили, что в продуктовом магазине на Нерчинской, 2 действительно применяются высокие наценки.
«Лук репчатый продается с наценкой почти 167% по цене 40 рублей за килограмм, когда его закупочная цена – всего 15 рублей. Надбавка 92% установлена на картофель. Здесь он продается по 50 рублей за килограмм при закупочной цене 26 рублей. 57% добавил продавец к закупочной цене моркови и установил цену 55 рублей за килограмм. Мясо птицы реализуется по 187 рублей за килограмм, закупочная цена – 129,5 рублей, таким образом, торговая надбавка магазина составляет 44%. Наценка в районе 37% установлена на яйца куриные, сахар и рис. Торговая надбавка на хлеб “Подольский” – более 14%», – сообщили специалисты департамента.
Рабочая группа также проверила магазин «Копейка» на Нерчинской, 46. Здесь специалисты обнаружили иной подход к ценообразованию. На сахар и хлебобулочные изделия установлена наценка в районе 10%, на остальные товары – от 20% до 30%.
«Лук здесь стоит 22 рубля за килограмм, морковь – 47, картофель – 38 рублей. На мясо птицы установлена наценка 30%, его розничная цена – 177 рублей за килограмм. Торговая надбавка на куриные яйца – 23%, на рис – около 30%, на молоко – чуть более 24%», – отметили участники рейда.
Заместитель директора департамента лицензирования и торговли Татьяна Шивыдкина по итогам проверки сообщила, что в обоих магазинах зафиксированы нарушения условий реализации продукции.
«Мы обнаружили товары, сроки годности которых продавцы не смогли подтвердить документами. То есть, нет гарантии, что товар не просрочен. Такая продукция снимается с реализации и уничтожается. Нарушены принципы товарного соседства. На Нерчинской, 2 продукты питания хранятся рядом с синтетическими моющими средствами. А на Нерчинской, 46 мы обнаружили нарушение санитарно-технического состояния магазина – облупившуюся краску и известку. Кроме того, здесь зафиксированы факты обмана потребителей. Например, на ценнике “сырного продукта” указано наименование «сыр», – подчеркнула она.
За все эти нарушения надзорные органы привлекут продавцов к административной ответственности, а департамент проведет работу с руководителями предприятий торговли по снижению наценок на социально значимые продукты питания.
«Мы рекомендуем руководителям магазинов провести ряд мероприятий по обеспечению ценовой доступности для жителей близлежащих домов. Они могут применять дифференцированные торговые надбавки. То есть снижать их на основные продукты питания – хлеб, молоко, мясо птицы и другие, и повышать – на товары премиум-сегмента. Такой подход уже применяют порядка 850 магазинов в Приморье. Мы также поможем наладить работу с местными производителями и договориться о прямых поставках продуктов питания, минуя посредническое звено», – рассказала Татьяна Шивыдкина.
Отметим, что минимальный набор продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, включает 33 продовольственных товара. В крае проводится работа по недопущению необоснованного роста их стоимости.
Под руководством Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского создана и работает краевая комиссия по продовольственной безопасности и импортозамещению. Один из результатов ее работы – формирование в краевом предприятии «Госпродагентство» запаса овощей и круп для реализации населению и торговым точкам по доступным ценам.
В департаменте организована работа телефона «горячей линии» (423) 2-215-418. Каждое сообщение проверяется в ходе специальных рейдов.
Кроме того, во всех муниципальных образованиях, по поручению Губернатора края, проведена работа по увеличению количества продовольственных ярмарок, на которых приморцы могут приобрести продукты в широком ассортименте по доступным ценам.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.