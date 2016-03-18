Магазины "шаговой доступности" во Владивостоке попались на завышении цен

«Лук репчатый продается с наценкой почти 167% по цене 40 рублей за килограмм, когда его закупочная цена – всего 15 рублей. Надбавка 92% установлена на картофель. Здесь он продается по 50 рублей за килограмм при закупочной цене 26 рублей. 57% добавил продавец к закупочной цене моркови и установил цену 55 рублей за килограмм. Мясо птицы реализуется по 187 рублей за килограмм, закупочная цена – 129,5 рублей, таким образом, торговая надбавка магазина составляет 44%. Наценка в районе 37% установлена на яйца куриные, сахар и рис. Торговая надбавка на хлеб “Подольский” – более 14%», – сообщили специалисты департамента.