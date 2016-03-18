Наблюдательный совет определил дату годового общего собрания акционеров Сбербанка

Также утверждена повестка дня собрания, утвержденная Наблюдательным советом: Об утверждении годового отчета. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2015 год. О назначении аудиторской организации. Об избрании членов Наблюдательного совета. Об избрании членов Ревизионной комиссии. О внесении изменений в Устав. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Об утверждении размера базового вознаграждения членам Наблюдательного совета.