Наблюдательный совет определил дату годового общего собрания акционеров Сбербанка

Наблюдательный совет на заседании определил датой проведения годового общего собрания акционеров Сбербанка по итогам 2015 года 27 мая 2016 года, установил 14 апреля 2016 года (конец операционного дня) датой составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. Мероприятие пройдет в форме совместного присутствия акционеров в конференц-зале Сбербанка в Москве, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Также утверждена повестка дня собрания, утвержденная Наблюдательным советом: Об утверждении годового отчета. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2015 год. О назначении аудиторской организации. Об избрании членов Наблюдательного совета. Об избрании членов Ревизионной комиссии. О внесении изменений в Устав. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Об утверждении размера базового вознаграждения членам Наблюдательного совета.
Наблюдательный совет включил в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет на годовом общем собрании акционеров Сбербанка по итогам 2015 года кандидатов, предложенных акционерами Сбербанка:
Ахо Эско Тапани – Председатель совета директоров «East Office – Представительство финской промышленности»;
Гилман Мартин Грант – Советник Ректора Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики;
Греф Герман Оскарович – Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк;
Иванова Надежда Юрьевна – Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации – директор Сводного экономического департамента;
Игнатьев Сергей Михайлович – Советник Председателя Центрального банка Российской Федерации;
Кудрин Алексей Леонидович – Декан факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета;
Лунтовский Георгий Иванович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
Мау Владимир Александрович – Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
Меликьян Геннадий Георгиевич – Заслуженный экономист Российской Федерации;
Профумо Алессандро – Председатель Аppeal Strategy &Finance S.r.l. (Италия);
Синельников-Мурылев Сергей Германович – Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации;
Силуанов Антон Германович – Министр финансов Российской Федерации;
Тулин Дмитрий Владиславович – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации;
Уэллс Надя – Независимый консультант по инвестициям и корпоративному управлению;
Швецов Сергей Анатольевич – Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации.
Кроме того, Наблюдательный совет включил в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров Сбербанка по итогам 2015 года кандидатов, предложенных акционерами Сбербанка и Наблюдательным советом.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.