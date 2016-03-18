Названы десять самых опасных федеральных трасс. Их определили эксперты Центра Общероссийского народного фронта «Народная экспертиза» - по количеству погибших в ДТП на каждые 10 км пути за 2015 год, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу ОНФ.
На первом месте трасса А-146 Краснодар–Верхнебаканский, количество погибших от ДТП на 10 км трассы 4,75 чел.
На втором месте – Р-217 «Кавказ» (3,49), на третьем – А-155 Черкесск-Домбай - граница с Республикой Абхазия (3,01), на четвертом – А-290 Новороссийск-Керчь (2,92), на пятом – А-104 Москва-Дмитров-Дубна (2,90), далее идут М-10 «Россия» (2,85), А-240 Брянск-Новозыбков - граница с Республикой Белоруссия (2,64), М-3 «Украина» (2,62), А-151 Цивиль
По данным ГИБДД, на рассматриваемых трассах в 2015 году погибло более 6,2 тыс. человек. Если разделить общую протяженность этих трасс (почти 50,5 тыс. км) на количество погибших, то получается, что на 100 км приходится 12,3 случая гибели людей в ДТП, или каждые 8,1 км федеральных трасс забирают одну жизнь.
В 2015 году в рамках реализации ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» было потрачено 5,24 млрд руб. бюджетных средств, что на 0,61 млрд. руб. меньше расходов 2014 года. При этом количество ДТП снизилось на 7,9% в сравнении с 2014 годом. Улучшились и другие показатели: на 14,3% сократилось количество погибших от ДТП: в 2015 году на дорогах погибло 23 114 человек, в 2014 - 26 963. На 8,2% сократилось количество раненых: 231 197 человек в 2015 году против 251 785 человек в 2014 году.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.