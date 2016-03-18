Названы десять самых опасных федеральных трасс

В 2015 году в рамках реализации ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах» было потрачено 5,24 млрд руб. бюджетных средств, что на 0,61 млрд. руб. меньше расходов 2014 года. При этом количество ДТП снизилось на 7,9% в сравнении с 2014 годом. Улучшились и другие показатели: на 14,3% сократилось количество погибших от ДТП: в 2015 году на дорогах погибло 23 114 человек, в 2014 - 26 963. На 8,2% сократилось количество раненых: 231 197 человек в 2015 году против 251 785 человек в 2014 году.